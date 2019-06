Tumore del colon-retto | cosa lo fa sviluppare e quali sono gli stili di vita scorretti

Tumore della tiroide - cosa è cambiato nella chirurgia : “Una volta l’intervento era mortale nel 50% dei casi” : “In Italia si contano ogni anno tra i 12.000 e i 15.000 nuovi tumori della tiroide. E vengono effettuati circa 40.000 interventi di tiroidectomia l’anno“. Lo ricorda Celestino Pio Lombardi, direttore dell’Unità di chirurgia endocrina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma – in occasione del congresso mondiale sui tumori della tiroide, che si è chiuso sabato nella Capitale. Lombardi ...

Tumore della tiroide : “Non deve essere sottovalutato - l’incidenza è in aumento” : “È una enorme soddisfazione aver portato per la prima volta questo congresso fuori dagli Stati Uniti e dal Canada; questo testimonia quello che nel mondo scientifico è già noto: l’Italia è leader nella cura al cancro alla tiroide“. Così Rocco Bellantone, direttore del centro di chirurgia endocrina e metabolica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, dal World Congress on Thyroid Cancer 3.5, meeting ...

Non faccio più programmi! Elena Santarelli si sfoga dopo il Tumore cerebrale del figlio : La testimonial del Progetto Heal è tornata a parlare del tumore cerebrale, recentemente sconfitto dal figlio Giacomo. Elena Santarelli si confessa e torna a parlare dei problemi di salute del figlio e della lunga battaglia (vinta) che è stata affrontata per battere la malattia. “Ho smesso di fare programmi- ha confidato la showgirl di Latina a Oggi- La vita insegna che oggi sorridi, domani piangi. E io non sapevo come ...

Tumore alla prostata - occhio a questi valori del Psa : se sono bassi possono ingannare : Il Psa, il test del sangue che misura l'antigene prostatico specifico è da tempo al centro di un dibattito scientifico. valori elevati nell'esame provano la presenza di un disturbo della prostata che può essere una infiammazione, la prostatite, un aumento del volume (ipertrofia prostatica), una infe

Tumore ovarico avanzato con mutazione del gene BRCA : approvato il trattamento con olaparib in Europa : La Commissione Europea ha approvato olaparib come trattamento di mantenimento in prima linea per le pazienti con Tumore ovarico avanzato che presentano una mutazione del gene BRCA. olaparib ha ricevuto l’approvazione per il trattamento di mantenimento di pazienti adulte con Tumore ovarico avanzato (stadio III e IV) epiteliale di grado elevato o con Tumore delle tube di Falloppio o primitivo del peritoneo che presentano una mutazione di BRCA1 o ...

Sabrina Paravicini del Medico in Famiglia ha un Tumore : l’ammissione : Medico in Famiglia: Sabrina Paravicini parla del cancro al seno La popolare attrice Sabrina Paravicini, un paio di ore fa su instagram, ha raccontato il suo dramma a tutti i suoi fan. Cosa le è successo? La Jessica Bozzi di Un Medico in Famiglia ha il cancro al senso. La donna ha raccontato di aver scoperto delle strane cisti sottostanti ad un capezzolo. Per tale ragione è corsa immediatamente all’Ospedale più vicino per fare i dovuti ...

Cancro e al seno e all’ovaio : nuove possibilità in Italia per una valutazione del rischio di sviluppare il Tumore : Buone notizie per le donne. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha attivato il percorso per effettuare i test BRCA 1 e BRCA 2, geni a cui è associato un aumentato rischio di sviluppare il Cancro al seno o all’ovaio. L’analisi di tali sequenze genetiche è particolarmente indicata in donne con storia familiare per tumore mammario o ovarico, oppure donne che abbiano sviluppato un carcinoma mammario in età giovanile, e comunque prima dei 50 ...

Taranto - operaio dell'ex Ilva muore di Tumore. L'amico su Facebook : "Fabbrica incompatibile con la vita" : La vittima aveva 48 anni e da due combatteva contro un tumore ai polmoni. Il ricordo del sindacalista della Flmu Cub, Stefano Sibilla: "E' un altro omicidio di Stato"

Un altro operaio dell’Ilva morto di Tumore la scorse notte - il collega : “La fabbrica uccide e sprigiona il male” : Un’ennesima morte a Taranto per tumore. E’ avvenuta la scorsa notte e ad aver perso la vita dopo una lunga sofferenza, è un operaio dello stabilimento siderurgico ex Ilva, di 48 anni, deceduto dopo aver combattuto contro un tumore ai polmoni che gli era stato diagnosticato due anni fa. Lavorava nel reparto Treni nastri 2 dell’ex Ilva. “Ciao amico mio, riposa in pace“, scrive su Facebook Stefano Sibilla, segretario ...

Addio a Grunewald - morta a 32 anni l'atleta simbolo della lotta al Tumore : Era diventata un simbolo per la forza di volontà e la grinta con cui ha affrontato il cancro. Gabe Grunewald, mezzafondista statunitense, si è spenta oggi dopo una lunga battaglia...

Non mi vergogno del mio Tumore! L'attrice di Desperate Housewives Marcia Cross : L’attrice ha scoperto nel 2017 di avere un tumore dell’ano: come suo marito, colpito da un cancro alla gola, ha lanciato un appello in tv pro-vaccinazioni. Marcia Cross ha lanciato una campagna pro-vaccinazioni nel corso della sua apparizione al programma CBS This Morning. Ospite del dottor Jon LaPook, l’attrice di Desperate Housewives ha voluto condividere con il pubblico la sua storia e quella di suo marito: lei ha lottato e ...

Tumore al seno : il 30% delle donne con la parrucca a fine cura - al via lo studio : Perdere i capelli è uno tra gli effetti indesiderati più temuti di alcuni trattamenti chemioterapici per le donne con cancro al seno. Una forma di alopecia permanente affligge il 30% delle pazienti oncologiche e non si risolve a fine cura. Proprio per trovare soluzioni concrete ed efficaci, la Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse) ha finanziato uno studio multicentrico ...

Tumore del pancreas : nuova terapia innovativa dimezza la progressione della malattia : Una terapia innovativa migliora per la prima volta la sopravvivenza dei pazienti con Tumore del pancreas metastatico: si tratta di olaparib, e nei pazienti con mutazione dei geni BRCA1 e/o BRCA2 ha ridotto del 47% il rischio di progressione della malattia, rallentandola e in pratica stabilizzandola. A due anni, il 22% dei pazienti trattati con olaparib risulta libero da progressione di malattia (rispetto al 9,6% di quelli trattati con ...

Tumore al seno - il trattamento che accende la speranza delle malate giovani : È stato trovato un trattamento, che migliora significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70%, delle donne colpite dal Tumore al seno. L’incidenza del cancro al seno, sulle giovani donne, è purtroppo in aumento, un dato disarmante se si pensa a tutte le conseguenze che questa malattia porta con sé. Una buona notizia però, arriva oggi, grazie alla scoperta di nuova cura che aumenta in maniera importante le possibilità di sopravvivenza. Si ...