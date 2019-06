Terremoto con epicentro a Colonna Roma

Terremoto : Musumeci incontra Crimi - Scalia commissario ricostruzione in Sicilia : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - La ricostruzione dei centri dell'Acese e pedemontani etnei danneggiati dal Terremoto del 26 dicembre scorso è stato il tema dell'incontro avuto stamane nel Palazzo della Regione, a Catania, tra il governatore Nello Musumeci e il sottosegretario alla Presidenza Vito Cri

Terremoto Roma : convocato il COC per il monitoraggio delle scuole : In seguito al Terremoto registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attività di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunirà questa mattina alle 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attività già condotte a partire dall’alba di oggi – con interventi congiunti di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e ...

Terremoto Roma - il racconto del fotoreporter : “Sembrava una bomba” : “C’è stata una botta fortissima, sembrava che una bomba fosse esplosa sotto la casa“: lo ha raccontato Umberto Pizzi, fotoreporter, che ha lavorato anche per la FAO in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, riferendosi alla scossa di Terremoto verificatasi ieri in provincia di Roma alle le 22:43 di ieri sera. Pizzi vive a Zagarolo (Roma), praticamente l’epicentro della scossa della notte scorsa. “Io ho una casa in ...

Terremoto - il premier Conte : “possiamo fare di più per la ricostruzione - per l’Italia scienza dei fenomeni atmosferici sarà pilastro” : “Nei territori che hanno subito le ferite del Terremoto viaggio spesso, voglio testimoniare l’attenzione del Governo per queste zone“. L’ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, arrivato a Teramo per partecipare al Forum internazionale del Gran Sassoorganizzato dalla Curia e dall’Universita’. “Abbiamo inserito delle norme da ultimo nel decreto sblocca-cantieri che ormai e’ legge. ...

Terremoto - Conte : ricostruzione - no indugi : 13.31 "L'opera di ricostruzione, dopo i mesi dell'emergenza, è certamente lunga e complessa" ma "non possiamo permetterci di indugiare oltre". Così il premier Conte parlando, al Forum del Gran Sasso a Teramo, della ricostruzione delle zone colpite dal Terremoto. "Non è più tollerabile-spiega-procedere a ritmi che risultano oggettivamente incompatibili" con l'esigenza di dare a chi abita qui il diritto a "recuperare un'esistenza normale". E ...

Allarme in Francia - la stagione estiva inizia con Terremoto : “Un fenomeno che avviene ogni 4 o 5 anni” : Una scossa di terremoto magnitudo 5.2 ha colpito l’ovest della Francia. Non sono stati rilevati gravi danni ma il sisma, con epicentro nel dipartimento della Maine e Loira, è stato avvertito dalla Bretagna all’Aquitania. L’evento tellurico, registrato alle 08:50, è stato localizzato a 29 chilometri a nord di Bressuire (Deux-Sevres). Il sisma ha messo in Allarme la popolazione da Bordeaux fino a Rennes, passando da Tours. Nessun ...

Terremoto - Papa Francesco a Camerino : “Le case finiscono in macerie - ma Dio si ricorda di noi” : “Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l’uomo? Che cos’è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos’è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l’uomo?“: queste le parole di Papa Francesco pronunciate oggi in occasione della messa che sta tenendo a Camerino in provincia di Macerata. “La risposta ...

Terremoto in Calabria - continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia [MAPPE e DATI] : Ancora scosse di Terremoto nella Calabria meridionale: continua lo sciame sismico che da settimane sta interessando la zona di Galatro e Laureana di Borrello, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra le Serre e l’Aspromonte. Oggi pomeriggio alle 18:28 l’ultima scossa, di magnitudo 2.5, la quinta della giornata odierna. L'articolo Terremoto in Calabria, continua lo sciame sismico tra Reggio e Vibo Valentia ...

Terremoto in Toscana - scossa di magnitudo 3.4 al confine con Lazio e Umbria [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.4 ad appena 6.4km di profondità ha colpito poco fa, alle 19:31 di questa sera, la Toscana meridionale, al confine con Lazio e Umbria. L’epicentro della scossa è stato localizzato dall’INGV tra San Casciano dei Bagni e Cetona, in provincia di Siena, nell’area in cui da giorni si verificano numerose scosse sismiche. La scossa di stasera, in ogni caso, non ha provocato alcun danno, pur ...

Terremoto in Friuli - nuova scossa con epicentro a Tolmezzo : magnitudo 3.5 - è la stessa zona del sisma del 1976 : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata alle 6.12 di sabato mattina dagli strumenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della zona di Tolmezzo, in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro della scossa è stato localizzato a circa un chilometro a sud della cittadina, ad una profondità di 1,4 chilometri, e il sisma è stato avvertito chiaramente dalla popolazione anche se non sono ...

Terremoto - nuova scossa in provincia di Udine : la seconda in poche ore : Un Terremoto estremamente superficiale -indicato dall'Ingv ad appena un chilometro di profondità- è stato registrato...

Terremoto Sicilia : ok del Consiglio dei Ministri ad altri 37 mln per i Comuni del catanese : Il Consiglio dei Ministri, facendo seguito alla prima delibera del 28 dicembre 2018 di deliberazione dello stato d’emergenza, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell’evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant’Antonio, di Acireale, di Milo, di ...

Scossa di Terremoto al confine fra Puglia e Molise : DATI e MAPPA : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata oggi pomeriggio alle ore 17.24 in Molise, al confine con la Puglia. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.2 sulla...

Terremoto Perugia : scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 14 km est da Umbertide (Perugia) alle 00:29:30, ad una profondità di 9 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto Perugia: scossa con epicentro a Umbertide [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.