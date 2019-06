Giorgetti contro Borghi | mini bot non sono credibili

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Dl sicurezza - scontro tra M5S e Lega. Giorgetti : «Così non si va avanti». Conte al Colle. Di Maio : no minacce : Il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Conte, con il quale ha avuto un colloquio durato circa un'ora e mezza, dopo le tensioni dei giorni scorsi nel governo sul dl...

Decreto sicurezza bis - è scontro. Conte al Quirinale. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Un pranzo tra Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere (a tre giorni dalle elezioni Ue) del Decreto sicurezza rinviato nell'ultimo Cdm e di svariati altri...

Pensioni ultime notizie : Di Stefano attacca la Lega - scontro con Giorgetti : Pensioni ultime notizie: Di Stefano attacca la Lega, scontro con Giorgetti Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano ancora l’alta tensione che si registra tra Movimento 5 Stelle e Lega. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il sottosegretario al Ministero degli Esteri Manlio Di Stefano, che ha accusato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministro Giancarlo Giorgetti di non essere molto lucido sull’operato del ...

Scontro Lega-M5S - Giorgetti : “Giuseppe Conte tifa Movimento”. La risposta : “Accusa gravissima” : Questa sera alle 20:30 ci sarà il Consiglio dei ministri in cui si parlerà del decreto sicurezza bis. L'incontro, annunciato dal presidente Giuseppe Conte, sembra una resa dei conti tra i due partiti della maggioranza che continuano a litigare pubblicamente. Giancarlo Giorgetti, sottosegretario leghista, ha accusato il presidente del Consiglio di non essere imparziale.Continua a leggere

Conte contro Giorgetti : "Gravissimo se mette in discussione la mia imparzialità" : “Vorrei chiarire che il premier sin da quando è iniziata la competizione elettorale non si è mai lasciato coinvolgere, non troverete mai una mia dichiarazione a favore dell’una o dell’altra parte politica”, con queste parole Giuseppe Conte risponde a distanza a Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario leghista, in un’intervista a La Stampa, lo aveva accusato di non essere super partes. “Vedo che ...

Anche Giorgetti contro la Superlega europea : “non depauperate i campionati nazionali” : Il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha parlato dell’ipotesi di una Super Champions che danneggerebbe i campionati nazionali “Il rischio è che con la Super Champions tutte le risorse si concentreranno inevitabilmente a quel livello, depauperando i campionati nazionali”. Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, al termine di una conference call sulla candidatura ...

Giancarlo Giorgetti - lo sfogo del leghista contro i grillini : 'Dovevamo rompere per la Tav' : Soprattutto dopo le valanghe di insulti piovuti dai grillini negli ultimi giorni, dopo i gravi fatti di cronaca che hanno riacceso la questione sulla sicurezza: 'Gli amici del M5s pesino le parole - ...

Giancarlo Giorgetti - lo sfogo del leghista contro i grillini : "Dovevamo rompere per la Tav" : Il prossimo Consiglio dei ministri rischia di diventare la vera resa dei conti tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quindi per la tenuta stessa del governo di Giuseppe Conte. Sul tavolo del premier c'è da giorni il fascicolo sulle dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario leghista coinvolto in u

Lo sfogo di Giorgetti : lo scontro sulla Tav era una buona occasione per rompere : Il redde rationem vero sta arrivando e non sarà su Siri ma su argomenti forti, economici, essenziali per l'economia del Paese. Ma c'è anche un altro aspetto che nella Lega comincia essere valuto. Si ...

Maratona vietata agli africani. Organizzatori : «Contro chi li sfrutta». Giorgetti : «Occhio agli scafisti dello sport» : La decisione degli Organizzatori. «Basta allo sfruttamento di questi atleti». Il Pd: «È epurazione». Giorgetti: «Scelta sbagliata, ma attenzione agli scafisti dello sport»

Conte 'Se riterrò che Siri lasci - non ci saranno alternative'. Di Maio 'Vada in panchina'. Scontro Giorgetti-Maroni : Politica Inchiesta Siri, l'intercettazione c'è: l'audio sui 30mila euro che incastra il sottosegretario di CARLO BONINI E MARIA ELENA VINCENZI Sulle dichiarazioni di Maroni interviene con una nota il ...

Caso Siri - Conte 'Se riterrò che lasci - non ci saranno alternative'. Scontro Giorgetti-Maroni : Cronaca L'indagine su Siri, i pm di Roma depositano l'intercettazione al tribunale del riesame di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI 'Fino a tre settimane fa qualcuno sapeva della famiglia Arata? ...