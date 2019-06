«Escape Plan 3» | Sylvester Stallone alle prese con «L' ultima sfida»

gqitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Non vediamo l'ora che3 esca. C’è una buona, infatti, per i fan di, che aspettano con ansia Rambo – The Last Blood: se il quinto capitolo del franchise approderà al cinema in Italia solo a novembre, l’attore sarà a breve sul grande schermo in un altro dei suoi ruoli iconici tra quelli più recenti. Il prossimo 4 luglio, infatti, arriverà in sala3 - L', capitolo finale della trilogia cominciata nel 2013 con- Fuga dall'inferno () di cui Sly è sempre stato il protagonista, nei panni dell’esperto di sicurezza Ray Breslin. Nel primo film, accanto ac’era Arnold Schwarzenegger, poi il ruolo da co-protagonista è stato coperto da Dave Bautista, interprete del personaggio Trent DeRosa,nte nel secondo e terzo capitolo ...

