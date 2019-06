Amianto,assolti ex vertici Fiat e Alfa

Sono stati tuttianche in appello gli exdiRomeo e Lancia finiti a processo per al morte di 20 operai esposti a lungo all'per aver lavorato negli stabilimenti diRomeo ad Arese e morti per mesotelioma pleurico. I giudici hanno confermato la sentenza di primo grado e hanno assolto l'ex ad diAuto Paolo Cantarella, l'ex presidenteGiorgio Garuzzo, l'ex presidente di Lancia Industriale Pietro Fusaro e altri due top manager. Si attende il giudizio di terzo grado.(Di lunedì 24 giugno 2019)