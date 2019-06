Tentato golpe in Etiopia | uccisi anche il capo dell’esercito e il governatore di Abiy

ilfogliettone

(Di domenica 23 giugno 2019) Ildi Stato maggiore e ildi Amhara, nel nord dell', sono statinel pomeriggio di ieri durante unche ha rischiato di sconvolgere il Paese. All'alba, il premierAhmed si e' rivolto alla nazione - in uniforme militare - in un discorso trasmesso dalla tv di Stato per annunciare che "ile' stato sventato". Gli ultimi disordini nel Paese del Corno d'Africa sono esplosi quando un commando ha attaccato una riunione di alti funzionari di Amhara, una delle nove regioni autonome del Paese. A guidare la rivolta c'era, secondo il gabinetto del premier, ildella sicurezza locale, Asaminew Tsige, gia' arrestato nel 2009 per un altroe liberato nel 2018. Nel blitz sono statiilAmbachew Mekonnen e un altro alto funzionario.Qualche ora dopo, ildi stato maggiore, Seare Mekonnen, e' stato assassinato ...

