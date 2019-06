Pupo a Tale e Quale Show o Ballando? Lui | “Mi sento umiliato”

lanostratv

(Di domenica 23 giugno 2019)choc: “Mi hanno proposto. Mioffeso” La stagione televisiva si riaccenderà solamente a settembre con il ritorno dei programmi quotidiani della Rai e di Mediaset. Attualmente il pubblico può contare su Temptation Island (che tornerà in onda domani) e sui salotti mattutini e pomeridiani targati Rai (Unomattina Estate, Io e Te e La vita in diretta Estate). Quindi con la nuova stagione Tv 2019/20 torneranno due dei programmi più amati della Rai:con le stelle. Il cast del primo si sta delineando mentre il secondo si sta ancora godendo gli ascolti ottenuti. La presenza di un cantante e uomo di spettacolo comenon potrebbe far altro che impreziosirli ancora di più. Intervistato da Rolling Stone, però,ha dichiarato: “Mi hanno proposto di fare il giudice a Ora o mai più … il concorrente a ...

