Nuoto | Federica Pellegrini | “Vincere con questo tempo è speciale Vedremo ai Mondiali…”

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Panziera da urlo : battuta ancora Hosszu. Ciampi stupisce! Attesa per Federica Pellegrini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58: E’ il momento più atteso. Federica Pellegrini torna sui suoi 200 stile nella sua piscina per preparare il Mondiale. Queste le protagoniste della finale dei 200 stile femminili: Pellegrini (Ita), Heemskerk (Ned), Lyrio (Bra), Igarashi (Jpn), Kesely (Hun), Mrozinski (Ger), Foos (Ger), Caponi (Ita) 19.58: La finale B va alla tedesca Bruhn in 1’58″71 19.55: Al via la ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini super in batteria - miglior tempo per la Divina nei 200 sl : La nuotatrice italiana piazza il miglior tempo nelle batterie dei 200 sl al Trofeo Sette Colli, nel pomeriggio l’attesa finale Federica Pellegrini brilla nelle batterie dei 200 stile libero, la nuotatrice italiana fa segnare il miglior tempo in 1’57″99, precedendo l’olandese Femke Heemskerk (1’58”06) e la brasiliana Manuella Lyrio (1’59”06). Ottimo il riferimento cronometrico per la Divina, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Federica Pellegrini piace sui 200! Margherita Panziera vola nei 200 dorso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29: Heemskerk domina l’ultima batteria dei 200 stile in 1’58″78, davanti a Igarashi e Mrozinski 11.26: Federica Pellegrini vince in scioltezza la quinta batteria in 1’57″99 davanti alla brasiliana Lyrio 11.24: Passaggio ai 100 per Pellegrini in 57″04 11.23: L’ungherese Kesely vince in 1’59″70 la quarta batteria davanti a Scarabelli e ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Quadarella bella e convincente negli 800 sl - bene Federica Pellegrini - Pilato e Burdisso : E’ andata in archivio la seconda giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Si comincia alle 19.30 ed è Ilaria Bianchi a suonare la carica nei 100 farfalla donne. L’azzurra con il suo 57″50 stacca il biglietto per la rassegna iridata in Asia, ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli : Federica Pellegrini terza nei 100 stile libero - l’oro va alla danese Blume : La ‘Divina’ tocca la piattaforma in terza posizione, chiudendo i 100 stile libero alle spalle di Blume e Heemskerk Federica Pellegrini conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero femminili del Trofeo Sette Colli, fornendo un’ottima prestazione davanti al pubblico italiano. La Divina si esibisce in un pazzesco sprint nei primi 50 metri, per poi cedere alla distanza alla danese Blume e ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli - Federica Pellegrini seconda nella finale B dei 50sl : l’azzurra tra soddisfazioni e commozione : Federica Pellegrini, la gara nei 50sl al Trofeo Sette Colli di Roma e quel pensiero speciale per Alberto Castagnetti Prima giornata di sfide appassionante oggi al Trofeo Sette Colli di Roma, in vasca è scesa oggi anche Federica Pellegrini, che ha disputato la gara dei 50sl. La Divina è rimasta fuori dalla finale per un soffio, chiudendo le batterie al 12° posto. Gian Mattia D’Alberto – LaPresse nella finale B, la campionessa ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Soddisfatta di questi 50 sl. 10 anni dagli ori di Roma? Sensazioni uniche e quando penso a Castagnetti…” : Federica Pellegrini è sempre Federica Pellegrini ed una finale B dei 50 stile libero del Trofeo Settecolli 2019 di Nuoto diventa qualcosa di speciale. Sì perché l’azzurra, mai stata troppo avvezza alla velocità così spinta, si è concessa il gioco dell’unica vasca e per la prima volta ha abbattuto il muro dei 25″: 24″92 per lei e secondo posto alle spalle dell’australiana Holly Barratt (24″85). Un riscontro ...

Nuoto - Settecolli 2019 - venerdì 19 batterie. Tutte le stelle azzurre in finale. Federica Pellegrini si migliora sui 50 - Francia super con Metella e Manaudou : Si apre senza particolari sussulti la prima sessione di batterie della edizione 2019 del Trofeo Settecolli, il meeting internazionale di Nuoto che raduna al Foro Italico di Roma tanti supercampioni del Nuoto mondiale a un mese esatto dalla rassegna iridata di Gwangju. Tutti gli italiani più attesi centrano l’ingresso in finale e nel pomeriggio anche Simona Quadarella si unirà ai vari Detti, Scozzoli, Martinenghi, Carraro, Condorelli, Codia ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli 2019 : Federica Pellegrini - l’araba fenice nei 200 sl al Foro Italico : Lo scenario è sempre magnifico ed esclusivo. E’ tutto pronto al Foro Italico di Roma per il 56° Trofeo Sette Colli, tappa dell’innovativo circuito LEN Swimming Cup (21-23 giugno). La Nazionale italiana di Nuoto guidata da Cesare Butini si presenterà al gran completo per testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, programmati dal 21 al 28 luglio. Tra le vedette della compagine tricolore ci sarà sempre lei, ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Non so se farò i 200 sl ai Mondiali. Se sarò pronta - gareggerò su questa distanza” : Un weekend un po’ speciale quello trascorso da Federica Pellegrini. La pluricampionessa del mondo dei 200 stile libero è stata la vedette del meeting nel Campus Aquae a Pavia ed il seguito è stato notevole. Dopo la sua partecipazione all’evento a Caserta, Fede si è esibita nella piscina lombarda ed è stato un grande ritorno, ovvero quello dei 400 stile libero. Neanche a dirlo è arrivata la vittoria, con il crono di ...

Nuoto - International Swimming League 2019 : Gabriele Detti entra a far parte degli Aqua Centurions capitanati da Federica Pellegrini : E il cerchio si chiude in vista della prossima International Swimming League, circuito di gare di Nuoto alternativo alla FINA a cui sono iscritti tanti campioni della vasca. A far parte di questa manifestazione ci sarà anche il campione del mondo degli 800 stile libero, nonché bronzo iridato ed olimpico dei 400 sl ed a Cinque Cerchi dei 1500 sl, Gabriele Detti. Il livornese, che nel prossimo weekend sarà al via della terza tappa delle ...

Nuoto : Federica Pellegrini si aggiudica i 100 stile libero a Caserta. Tanto pubblico per la campionessa veneta : Federica Pellegrini continua il proprio programma di avvicinamento ai Mondiali 2019 in Corea del Sud (21-28 luglio) e, dopo aver ben figurato a Budapest (Ungheria) nelle Championships Series della FINA, l’azzurra è stata la vedette del Grand Prix di Napoli, disputato a Caserta. Un bagno di folla ha accolto la nostra portacolori che, come sempre, genera entusiasmo in ogni competizione a cui decide di partecipare. La campionessa veneta, ...

Nuoto - Filippo Magnini dopo la squalifica : “Lotterò fino all’ultimo - strano che Federica Pellegrini non sia stata ascoltata” : dopo la conferma della squalifica di 4 anni in appello dal Tribunale Nazionale Antidoping per assunzione o tentata assunzione di sostanze dopanti, l’ex nuotatore azzurro Filippo Magnini ieri ha convocato una conferenza stampa ed ha espresso i suoi pensieri a riguardo di una vicenda che, a suo dire, non ha basi solide e si poggia su nulla di concreto. Il due volte campione del mondo dei 100 stile libero, infatti, ha espresso infatti grande ...