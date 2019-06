Kalinka | 14 anni | violentata  e uccisa | la lenta vendetta  del padre che rapì il killer

corriere

(Di domenica 23 giugno 2019) La ragazzina morì durante una vacanza con la madre e il compagno di lei: l’omicida. La procura tedesca archiviò il caso. Ma ildella piccola scoprì la verità: l’abuso e una iniezione letale. Per 27André Bamberski si è battuto. Ed ha avuto giustizia

Corriere : Nel 1982 la 14enne francese Kalinka Bamberski fu violentata e uccisa mentre era in vacanza in Germania con la madre… - Corriere : Su 7 la cronaca nera: in nome di Kalinka, la lenta vendetta del padre che ha incastrato l’omicida - micheledisalvo : Storie d’#europa - #Kalinka, 14 anni, violentata e uccisa -