Gennaro rivela | ' Io e Francesca De Andrè abbiamo avuto rapporti almeno sei volte al GF'

GF16 - Malgioglio rivela la sua preferenza per Martina e critica Gennaro : 'Furbo e astuto' : A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello 16, prevista per lunedì 10 giugno, impazzano i pronostici sul nome del prossimo vincitore del reality, ed in queste ultime ore anche l'opinionista Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua, dichiarando di avere una preferenza per Martina Nasoni. A sorpresa, il cantautore siciliano non ha speso parole tenere nei confronti di Gennaro Lillio, definito "furbo e astuto" anche in seguito al ...