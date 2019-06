Criptovalute | il lancio di Libra ha riportato euforia nel settore

finanza-infograficando

(Di domenica 23 giugno 2019) Facebook ha ridato linfa aldelle, spingendo la quotazione di Bitcoin là dove non arrivava da circa 15 mesi. I Tori sembrano ormai essere di nuovo in pieno controllo del mercato.La marcia delleLa valuta digitale più famosa al mondo è tornata a sfondare il muro dei 10mila dollari (spingendosi a dire il vero anche oltre gli 11 mila), con grossi balzi compiuti nel giro di pochissimi giorni. L'indicatore Zig Zag trading è impazzito negli ultimi giorni. La marcia è così spedita che alcuni già sognano un ritorno verso quota 20mila dollari, come accaduto all'apice di boom delledicembre 2017. Magari evitando quello accaduto in seguito, quando crollò nel giro fino a 3.100 esattamente un anno dopo (dicembre 2018).La spinta di Facebook eAd incidere su questo improvviso scatto, secondo gli analisti è stato l'annuncio da parte di Facebook del ...

