Ciclismo | European Games 2019 | Davide Ballerini | un assolo d’oro! Trionfo senza

(Di domenica 23 giugno 2019) Una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Su un percorso non impossibile, con una startlist di livello medio-basso, l’Italia non tradisce le aspettative e si porta a casa la medaglia d’oro nella prova in linea disu strada al maschile nella seconda edizione degli, in quel di Minsk. A trionfare è: prima all’attacco con un gruppetto, poi l’arrivo in solitaria con un’azione da fenomeno. Tanti scatti nelle prime fasi di gara, sono riusciti ad evadere in tre: il bielorusso Samoilau, il lussemburghese Petelin e lo slovacco Cully. Gruppo che ha gestito la situazione non lasciando troppo spazio, con Francia ed Italia a tenere il vantaggio sempre sotto i 5′. Fuggitivi raggiunti praticamente a 30 chilometri dall’arrivo, due giri dal termine, con gli azzurri diCassani a svolgere gran parte del ...

