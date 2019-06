Terremoto | avvertita scossa a pochi chilometri da Potenza

Basilicata : scossa di Terremoto lieve avvertita a Potenza all'alba : Una debole scossa di terremoto è stata registrata oggi 22 giugno 2019, esattamente alle 05.50, nel cuore della Basilicata e precisamente nel potentino. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudest da San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), alle 11:15:58 ad una profondità di 21 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Scossa di Terremoto in Piemonte : avvertita nettamente a Pinerolo (Torino) : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 22.58 di oggi in Piemonte. Dai dati diffusi dall'istituto di geofisica e vulcanologia italiano, si è trattato di una Scossa sismica di magnitudo...

L'agenzia meteorologica Giapponese ha reso noto di avere registrato un terremoto magnitudo 5.2 alle 20 locali, avvertito nella prefettura di Ibaraki, sull'isola di Honshu. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.

Terremoto : scossa magnitudo 3.4 avvertita vicino a Siena : Una scossa di magnitudo 3.4 è stata avvertita poco fa a Cetona, nel Senese. Nei minuti successivi si è sviluppato uno sciame sismico intorno al 2.2 di magnitudo. Il Terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv Roma.

Scossa di Terremoto al Centro Italia avvertita fra Toscana e Umbria : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 19.31 di oggi in Toscana. Dai primi dati diffusi dall'INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è trattato di una Scossa di...

Terremoto in Friuli : all'alba nuova scossa avvertita anche in Austria - nessun ferito : Il Friuli Venezia Giulia continua a tremare. Dopo le scosse registrate ieri, questa mattina all'alba, c'è stato un nuovo Terremoto di magnitudine 3,5 gradi della scala Richter. Non vi sarebbero danni a persone ed a edifici, ma la paura è forte: proprio queste zone, nel 1976, furono colpite dal terribile sisma del 1976. La scossa avvertita anche in Austria E' stato un risveglio brusco e difficile per la provincia di Udine. Questa mattina alle 6 e ...

Dopo la scossa relativamente intensa avvertita ieri pomeriggio in tutto il Friuli Venezia Giulia, la terra è tornata nuovamente a tremare oggi 15 giugno 2019,

Un terremoto magnitudo ML 3.5 si è verificato a 1 km sud da Tolmezzo (Udine), alle 06:12:46, ad una profondità di 1 km. L'evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

