Domenica In non le basta | Mara Venier conquista la prima serata | una clamorosa novità in

Ascolti TV | Domenica 9 giugno 2019. La Nations League non sfonda (14.2%) - Lontano da Te parte dal 12.9%. Bosso 5.3%. Boom per la Nazionale femminile (18.5% Rai2 – 3.3% Sky) : Lontano da te Nella serata di ieri, Domenica 9 giugno 2019, su Rai1 la finale di Nations League Portogallo-Olanda ha conquistato 2.959.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Canale 5 la prima puntata della fiction Lontano da Te ha raccolto davanti al video 2.496.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.377.000 spettatori (6.6%). A seguire Elementary segna 1.117.000 spettatori con il 5.6%. Su ...

Teresa De Santis : "Maglie fuori da Rai1 non per mia scelta. Al posto di Fazio un talk la Domenica? No" : A margine della conferenza stampa di presentazione dei programmi e dei conduttori del daytime estivo di Rai1, al via lunedì 17 giugno, la direttrice di rete Teresa De Santis si è fermata a rispondere alle domande dei giornalisti. A proposito delle dichiarazioni di Maria Teresa Maglie, che a Belve su Nove (in onda stasera) ha detto di essere stata esclusa dal Movimento 5 Stelle dal palinsesto di Rai1, dove avrebbe dovuto condurre un programma ...

Marisa Laurito - rimpianto per Domenica In e matrimonio finto ma non come Pamela Prati : Marisa Laurito ha parlato del caso Pamela Prati e confessa che da ragazza anche lei si è sposata per finta. L’attrice ha infatti rivelato al magazine Oggi un episodio della sua vita che ricorda in qualche modo la vicenda delle finte nozze tra Marco Caltagirone e la showgirl sarda: Onestamente della vicenda di Pamela Prati non ci ho capito niente. Però devo anche dire che non ho interesse al privato di Pamela Prati. Una volta, da ragazza, ...

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

MotoGp - la vittoria al Mugello potrebbe non bastare : Domenicali mette in dubbio il rinnovo di Petrucci : Il CEO della Ducati ha parlato dopo il successo di Petrucci al Mugello, gettando ombre sulla sua eventuale riconferma La prima vittoria in carriera in MotoGp, peraltro ottenuta su una pista iconica come il Mugello, potrebbe non bastare a Danilo Petrucci per ottenere il rinnovo con la Ducati. Alessandro La Rocca/LaPresse Il contratto del ternano scade al termine di questa stagione, ma le parti non si sono ancora messe ad un tavolo per ...

Napoli - la prima Domenica senza lavoro degli operai Whirlpool : «Non abbiamo più niente : «Non sappiamo cosa mangeremo oggi e cosa faremo domani, sappiamo solo che siamo distrutti e ancora non riusciamo a credere a quanto sta accadendo». Sono queste le parole con cui i...

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda Domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

Domenica In - Mara Venier e la battaglia con Barbara D'Urso : cosa non sapete sulle signore della tv : Sono femmine straripanti e curvilinee. Nel senso che la loro conduzione carnale porta sempre ad una tracimazione delle curve d' ascolto. Come le rivali cinematografiche Bette Davis e Joan Crawford, come Thelma & Louise senza il finale tragico, come Loren e Pampanini l' un contra l' altra armate di p

Domenica In - Mara Venier non trattiene le lacrime : abbracci e saluti nella puntata finale : Si chiede l’ultima stagione di Domenica In, con una media stagionale del 17.7% di share e 2.7 milioni di telespettatori. Il picco è stato ottenuto con la puntata in diretta da Sanremo che ha totalizzato il 27.1% di share con 4.7 milioni di telespettatori video raiplay Attualità Maria De Filippi si sfoga contro la Rai: “Lo stop alla mia ospitata da Mara Venier? Una ...

“La sua salute…”. Mara Venier e l’addio a Domenica In. Ed è terremoto in Rai. Fan dispiaciuti : “Senza di te non è più Domenica” : C’è qualcosa che non torna sulla vicenda di Mara Venier in Rai. insomma, in parole povere, la conduttrice tornerà anche il prossimo anno? Ci pensa la Zia Mara a rispondere e lo fa sulle pagine del settimanale Gente. Il volto Rai spiega che ancora non sa nulla sul suo futuro nel programma anche se, pare, Viale Mazzini la voglia ancora fortemente a partire dal prossimo settembre. Se così fosse, cosa sceglierà di fare Mara Venier? Intanto, ...

Amici 18 - Maria De Filippi alla conferenza stampa di chiusura : "Edizione fortunata. Domenica In? Mi è dispiaciuto non andarci" : Al termine della diciottesima edizione di Amici, il talent show andato in onda su Canale 5, si è svolta la consueta conferenza stampa di chiusura durante la quale sono intervenuti, ovviamente, il vincitore di quest'edizione, Alberto Urso, gli altri finalisti e la conduttrice Maria De Filippi.Procedendo con un veloce bilancio di questa diciottesima edizione, Maria De Filippi ha parlato di "edizione fortunata". Di seguito, trovate le ...