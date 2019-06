Cremona | aggressione durante il comizio di Salvini | due estremisti di destra denunciati

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) Il 3 giugno ci fu un'unfatto dal segretario della Lega Nord, ministro dell'Interno e vicepremier Matteo. Andando maggiormente nei dettagli, un ragazzo di 26 anni aveva esposto una sciarpa con una scritta che poteva sembrare critica nei confronti delle politiche e delle posizioni ideologiche assunte dae dalla Lega. Più specificatamente, in tale sciarpa era inciso il motto cristiano e biblico 'Ama il prossimo tuo', in chiara polemica con le strategie comunicative e la 'narrazione leghista' accusate di 'fomentare odio'. L'ad opera di due simpatizzanti dell'estremismo diStando a quanto riporta un articolo pubblicato sul sito web dell'agenzia di stampa 'Adnkronos', recentemente sono statidue individui che sarebbero legati al radicalismo dipiù estremo. Per essere ancora più precisi, i due sarebbero ...

BrunaGueze : RT @ISentinellidi: #Cremona Per l'aggressione al ragazzo che al comizio di Salvietta aveva esposto striscione 'Ama il tuo prossimo', sono… - SushiMars : RT @ISentinellidi: #Cremona Per l'aggressione al ragazzo che al comizio di Salvietta aveva esposto striscione 'Ama il tuo prossimo', sono… - maddalena2471 : RT @ISentinellidi: #Cremona Per l'aggressione al ragazzo che al comizio di Salvietta aveva esposto striscione 'Ama il tuo prossimo', sono… -