Bimba di 8 mesi morta nel Salernitano | lividi e lesioni sul corpo I vicini | «Violente

Morta Bimba di 8 mesi : in ospedale trovati lividi su tutto il corpo : lividi, ecchimosi ed escoriazioni su tutto il corpo. La polizia sta indagando sulla morte di una bimba di otto mesi avvenuta la scorsa notte nell’agro nocerino sarnese, in provincia di Salerno. La piccola è stata portata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove è stato constatato il decesso.Al momento le cause della morte sono ancora da stabilire. Gli agenti della squadra Mobile di Salerno e quelli ...

Meningite - Bimba di 7 mesi ricoverata in Umbria per forma batterica da meningococco : Una bimba di 7 mesi di Gubbio è stata colpita da Meningite batterica da meningococco: trasferita all'ospedale di Perugia, è stata confermata la diagnosi, ma la terapia antibiotica starebbe già funzionando, portando ad abbassamento delle febbre e a stabilizzazione dei parametri. Avviata la profilassi sui contatti più stretti.

Bimba di 7 mesi ricoverata per meningite a Perugia : Bimba di 7 mesi ricoverata per meningite a Perugia Una Bimba di sette mesi è stata ricoverata per meningite all'ospedale di Perugia. La piccola, proveniente da Gubbio, è in cura all’ospedale Santa Maria della Misericordia e sta rispondendo bene alle terapie. Sono state avviate tutte le procedure per la ...

Bimba di sette mesi ricoverata per meningite : risponde bene alle cure : Una Bimba di sette mesi di Gubbio è stata ricoverata per una meningite batterica da meningococco. Il 20 giugno la Bimba e’ stata condotta nell’ospedale di Branca, dopo un consulto con un pediatra. La piccola – riferisce la Usl – viste le sue condizioni, e’ stata trasferita a Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdi’ 21 giugno i referti hanno evidenziato la meningite batterica ...

Bimba di 22 mesi picchiata a morte - condannata la madrina : “Ha mentito per salvare l’assassino” : Sharleen Hughes, mamma 36enne di due bambini, è stata condannata a 5 anni di carcere dopo la morte della piccola Ella-Rose Clover, una Bimba di 22 mesi uccisa in Inghilterra dal suo babysitter Michael Wild. La donna era la madrina della piccola e compagna dell'assassino: avrebbe chiesto anche al figlio di mentire pur di salvare l'uomo.