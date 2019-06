repubblica

(Di venerdì 21 giugno 2019) La procura di Macerata (che ha chiuso le indagini) contesta al senatore leghista la gestione di sei donazioni per i terremotati. Tra gli importi sospetti90mila euro versati da Emilbanca.

cronaca_news : Visso, nuove accuse per l'ex sindaco Pazzaglini: oltre al peculato anche l'abuso di ufficio - StraNotizie : Visso, nuove accuse per l'ex sindaco Pazzaglini: oltre al peculato anche l'abuso di ufficio - Annarit58621247 : RT @repubblica: Visso, nuove accuse per l'ex sindaco Pazzaglini: oltre al peculato anche l'abuso di ufficio -