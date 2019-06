Spari tra la folla dello shopping | uomo ferito a colpi di pistola nel Napoletano

Spari sulla festa dei Raptors. Terrore in strada a Toronto : quattro feriti - ma non gravi : Centinaia di migliaia di persone sono scese in strada per la parata dei Toronto Raptors, la squadra di pallacanestro neo vincitrice del suo primo titolo Nba. A un certo punto, però, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Lo speaker della squadra, Matt Delvin, ha cercato dal palco di rassicur

Toronto - Spari durante la festa dei Raptors : “Hanno le pistole”. Panico tra la folla : la fuga di migliaia di persone : Centinaia di migliaia di persone (per qualcuno addirittura due milioni di persone) erano scese in strada per la parata dei Toronto Raptors, la squadra di pallacanestro fresca vincitrice del suo primo titolo Nba. A un certo punto, però, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Tra la folla, nonostante lo speaker della squadra, Matt Delvin, abbia cercato dal palco di rassicurare i fan, è scoppiato il Panico. Le persone ferite dagli spari ...

Spari durante la festa dei Toronto Raptors : panico tra la folla : Momenti di panico e persone in fuga durante la parata dei Toronto Raptors per festeggiare il primo titolo Nba. Ci sarebbe stata una sparatoria in piazza. Il primo bilancio della polizia di 2 feriti gravi ma non in pericolo di vita, 2 persone fermate e 2 armi sequestrate.Continua a leggere

Ciclismo - 65° Trofeo Alcide De GaSpari : dominio australiano - Italia sul podio con Frigo : Il 65° Trofeo Alcide De Gaspari incorona Benjamin Hill. L’australiano ha trionfato sul traguardo di Bassano del Grappa (VI), dove la corsa è giunta dopo 160,4 km dalla partenza avvenuta a Pergine Valsugana. Per lui una manciata di metri di vantaggio sul nostro Marco Frigo (Zalf Euromobil Désirée Fior), ultimo ad arrendersi allo strapotere dell’esperto ragazzo appartenente al Ljubljana Gusto Santic team. La classica nazionale ...

«Il Vomero come Gomorra : Spari a salve tra la folla - viviamo sotto assedio» : Via Scarlatti si sveglia presto. I residenti sono in strada per commentare l'assurda nottata dei colpi a salve, delle scene di panico, del fuggi fuggi, dei tavolini divelti, e della stessa...

Marco Carta - vigilante della Rinascente : è entrato con la donna in camerino e le magliette sono Sparite : «Marco Carta è entrato nei camerini insieme alla amica e quando sono usciti le sei magliette erano sparite». La testimonianza di un vigilante della Rinascente di Milano lascerebbe...

«L’ho visto entrare nel camerino - poi le magliette sono Sparite» : le accuse della security a Marco Carta : Marco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaMarco CartaDall’aula 2 delle direttissime, al piano terra del Palazzo di Giustizia di Milano, Marco Carta esce con la placida sicurezza di chi è estraneo ai fatti. «Non sono stato io a rubare», ha ripetuto poco prima al giudice Stefano Caramellino nell’udienza di convalida, quella che aveva inizialmente disposto per lui gli arresti domiciliari per aver rubato sei t-shirt di Neil ...

Elezioni comunali - tutti i risultati : bene il centrosinistra - regge centrodestra e Sparisce il M5s : I risultati delle Elezioni comunali evidenziano importanti vittorie al primo turno per il centrosinistra (con conferme al primo turno a Firenze, Bari, Bergamo e Pesaro) e qualche successo anche per il centrodestra (a Perugia, Urbino e Pescara). In molti altri comuni si andrà al ballottaggio, con il Movimento 5 Stelle quasi ovunque fuori dai giochi.Continua a leggere

Ambra Angiolini e Valentina Allegri Spariscono da Instagram : c’entra Max? : Ambra Angiolini e Valentina Allegri, black out social: l’addio di Massimiliano Allegri dalla Juve Ambra Angiolini e Valentina Allegri cancellano il loro profilo su Instagram. Il tutto accade prima dell’importante annuncio che riguarda Massimiliano Allegri. Ebbene, dopo cinque anni passati insieme alla Juventus, l’allenatore di calcio dice ufficialmente addio alla società bianconera. Un addio il […] L'articolo Ambra ...

Wind Giga Max 100 Sparisce - ma si tratta solo di un bug : Se avete attivato l'offerta Wind Giga Max 100 e non la vedete più tra le offerte attive, niente paura, si tratta solamente di un bug che sarà risolto presto. L'articolo Wind Giga Max 100 sparisce, ma si tratta solo di un bug proviene da TuttoAndroid.

Vertenza entrate. Christian Solinas : "Lo Stato riconosce la diSparità di trattamento" : Il Governatore: "Ora azioni concrete per definire le somme dovute" Di: Antonio Caria "Lo Stato ha preso atto della disparità di trattamento portata avanti in questi anni nei confronti della Sardegna ...

Piazza Nazionale - i clan si ritirano : Spariti contrabbandieri e pusher : Corrono voci sinistre all'ombra delle giostrine di Piazza Nazionale, voci strane che hanno spinto tutti a starsene un poco a casa. Brutto clima nella grande Piazza che abbraccia mondi diversi, quelli ...

Il M5S tra poco Sparirà per fare spazio a un nuovo partito. Scommettiamo? : Se esistesse una lotteria per giocare sul futuro cambiamento del Movimento 5 Stelle, punterei tutto sulla nascita del PDDM, il Partito di Di Maio. La mia certezza di vincere è avvalorata dalla mia partecipazione all’assemblea regionale del M5S svoltasi domenica 5 maggio all’auditorium del Seraphicum. Circa 300 tra delegati, eletti e iscritti (come il sottoscritto) si sono riuniti per ascoltare le proposte sulle future regole di ...

Che tempo che fa - assedio contro Fabio Fazio : Mediaset tende la trappola per farlo Sparire : L'Isola di Pietro è la fiction con Gianni Morandi che rese la vita difficile a Fabio Fazio nelle prime stagioni di messa in onda. Bene, purtroppo per Fabio, la serie tornerà in televisione probabilmente sempre contro Che tempo che fa. Dopo il successo delle precedenti stagioni, sono iniziate questa