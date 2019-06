(Di venerdì 21 giugno 2019) I centri di detenzione in Libia sono una "catastrofe sanitaria", denuncia Medici Senza Frontiere. In questi luoghi, dove sono recluse arbitrariamente centinaia di persone, i servizi igienici si contano su una mano, non c'è accesso ad acqua potabile e regnano le epidemie: "Questo brutale sistema di detenzione, deliberatamente alimentato dall’Europa, sta mettendo in pericolo la vita dei rifugiati".