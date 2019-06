Salvini | “Evitare la procedura Ue | ma non a ogni costo” Conte | “Non abbiamo il cappello

lastampa

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il presidente del Consiglio Giuseppe«è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteoper il quale «evitare lad’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non acosto». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...

LiaQuartapelle : Non si capisce se il governo voglia evitare la procedura di infrazione o litigare con la UE come vorrebbe Salvini.… - PaoloGentiloni : #Salvini, #Tria, #DiMaio: i governi sono tre. Servirebbero saggezza e alleanze per evitare la procedura d’infrazion… - renatobrunetta : Per evitare la #proceduradinfrazione, il Governo preleva il risparmio postale dei risparmiatori. Questo furto legal… -