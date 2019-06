Roma | abbonamenti in crescita | vendute oltre 16mila tessere

Roma - presentata la campagna abbonamenti 2019-2020 : lanciata la tessera digitale [DETTAGLI] : “E’ qui che vive la mia passione”. Con questo slogan l’As Roma ha lanciato oggi ufficialmente la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020 con la novità dell’abbonamento digitale . Attraverso un’app dedicata i tifosi potranno infatti attivare e gestire la propria tessera per le partite casalinghe direttamente sul proprio smartphone. Diversi i vantaggi pubblicizzati dalla società, fra cui la ...

