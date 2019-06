Rinviato processo per truffa | l' imputato è a scuola per la maturità

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ignazio Riccio Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, spostando l’udienza all’inizio di luglio Salta ilperché uno degli imputati è impegnato a sostenere gli esami di. Il curioso episodio è accaduto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, nel corso di un’udienza che vede coinvolte otto persone accusate, a vario titolo, di truffe alle assicurazioni. Il giudice ha accolto la richiesta di un 22enne di Capua, che sta svolgendo gli esami per diplomarsi proprio in questi giorni, rinviando ilall’inizio di luglio. Per il ragazzo, come per gli altri sette imputati, l’accusa è di averto delle compagnie di assicurazione auto. Secondo quanto accertato dai carabinieri la banda ditori aveva messo in piedi un sistema diabolico. Le ...

