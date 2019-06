liberoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Si chiamava Silvana e aveva 75 anni la, un'insegnante in pensione,senza vita e in avanzato stato di decomposizione nel suo appartamento a Mede, in provincia di. Era in una stanza perfettamentecon del nastro adesivo ed altri accorgimenti p

Affaritaliani : Nasconde madre morta in casa Arrestato 43enne nel Pavese - TV7Benevento : Pavia: donna morta da tempo trovata in casa 'sigillata', arrestato figlio... - NewsMondo1 : Orrore a Mede (Pavia), donna mummificata e conservata in casa -