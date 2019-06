Iliad non funziona | disservizi e down in Italia per telefonate e Internet

Nuovamente attuali i problemi Iliad oggi 21 giugno : la Rete non funziona per tutti : Vengono segnalati problemi Iliad oggi 21 giugno in Italia. Situazione anomala se vogliamo, in quanto la compagnia telefonica in un anno di vita raramente è stata al centro di un caso simile. Di sicuro qualche incidente di percorso lo abbiamo avuto, ma tutto sommato down veri e propri non li abbiamo mai trattati. Al momento della pubblicazione, in verità, abbiamo una mole di segnalazioni tali da non poter parlare di "down" nel senso stretto del ...

Non sufficiente ancora la copertura Iliad - 307 antenne sono poche per la scadenza di giugno? : La qualità della copertura Iliad è destinata certo a migliorare con il tempo con l'accensione della rete proprietaria. Nella giornata di ieri si sono diffusi i nuovi dati relativi alla presenza di antenne del vettore sul nostro territorio, così come riportati dalla piattaforma LTE Italy. Questi ultimi lasciano spazio ad una riflessione approfondita e non del tutto positiva, nonostante le apparenze. Per la copertura Iliad ci sono attualmente ...

Iliad continua a crescere e accende nuove stazioni radio base sul territorio italiano. Oltre a Prato, è rilevante segnalare che da un mese a questa parte le BTS sono addirittura raddoppiate.

Primo compleanno di Iliad Italia : perché non è stata una vera rivoluzione : 29 maggio 2018 - 29 maggio 2019: Iliad Italia spegne la prima candeline e a 12 mesi dalla rivoluzione annunciata c'è da chiedersi se davvero la svolta tanto attesa c'è stata per i clienti Italiani considerando il servizio reso e il prezzo delle offerte (non solo la primissima e più conveniente da 5,99 euro ma anche le successive). Gli ultimi dati ufficiali comunicati da Iliad Italia un po' prima di questa ricorrenza sono i seguenti: 3,3 ...

Iliad si rivolge ad Antitrust e AGCOM per fare chiarezza sul possibile accordo tra TIM e Vodafone, mirato alla condivisione della componente attiva delle rispettive reti.