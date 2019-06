Gela | morta la seconda donna ferita nell’esplosione di una bombola nel mercato rionale

È morta una donna ferita nell’esplosione di una bombola del gas a Gela - in Sicilia : È morta una donna di 42 anni che era rimasta gravemente ferita nell’esplosione di una bombola a gas in un mercatino di Gela , in Sicilia , avvenuta il 5 giugno scorso. La donna è morta questa mattina nel centro trapianti Ismett

Esplosione Gela - c’è una vittima : morta Tiziana Nicastro - era in condizioni disperate : A otto giorni dallo scoppio della bombola al mercato rionale a Gela si registra una vittima . È morta a Palermo Tiziana Nicastro , quarantaduenne mamma di tre figli. La donna si trovava al mercatino per fare qualche acquisto quando è stata travolta dalla fiammata sprigionata dal camioncino che vendeva polli allo spiedo.

AnGela - morta per overdose a 26 anni : indagati due uomini : Due uomini soni stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omissione di soccorso in relazione al decesso di Angela Tonus, la 26enne originaria di Pordenone il cui corpo è stato trovato in un appartamento a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, venerdì 17 maggio. I due indagati sono il proprietario dell'appartamento, ora sequestrato, e un suo conoscente della zona: i due sarebbero stati presenti in casa nel momento ...