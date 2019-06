E' stato arrestato dopo quasi 2 anni il pirata della strada che uccise un ciclista e

Bari - diffonde sui social foto intime della ex e dà fuoco alla sua auto : arrestato 40enne : L'ennesimo episodio di violenza di genere arriva questa volta da Bari, dove i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, accusato di perseguitare insistentemente la sua ex compagna, dopo aver terminato con quest'ultima una relazione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, in particolare dalla testata giornalistica Bari Today, l'uomo era stato già arrestato in precedenza per i medesimi reati, e aveva scontato quattro mesi di ...

Pensionato arrestato per stalking ai danni di una vigilessa di Modica : Un Pensionato di Modica accusato di stalking nei confronti di un’ausiliaria del traffico. L'uomo arrestato in flagranza dopo un'indagine di mesi

Usa - siriano preparava attentato in chiesa/ Arrestato dall'Fbi : "Agiva per l'Isis" : Usa, Arrestato rifugiato siriano: preparava attentato in chiesa. Ministero Giustizia e Fbi rivelano che agiva per Isis, l'attacco era previsto a luglio.

Emiliano Sala – Rivelata l’identità dell’uomo arrestato - è un pilota e ha organizzato il tragico volo : I media inglesi hanno rivelato l’identità dell’uomo arrestato nella giornata di ieri per omicidio colposo, nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala Si chiama David Henderson l’uomo arrestato per omicidio colposo e poi rilasciato nell’ambito dell’inchiesta per la morte di Emiliano Sala, scomparso lo scorso 21 gennaio dopo un incidente aereo nel canale della Manica. AFP/LaPresse Il ...

Bari - tenta di rapire bambino di 5 anni dall'auto del padre : arrestato 35enne senza fissa dimora : L'episodio in presenza del genitore, che ha bloccato le portiere della macchina e si è allontanato. I carabinieri hanno trovato l'aggressore, con precedenti penali e di origine indiana, ancora in evidente stato di agitazione

Arrestato Platini : accuse per l’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022 : Arrestato Platini- Come riportato dalle ultime notizie provenienti dalla Francia, Michel Platini è stato Arrestato per accuse legate all’assegnazione dei Mondiali in Qatar del 2022. L’ex presidente Uefa ed ex attaccante della Juventus, come riportato da “Mediapart”, è stato trasportato nell’Ufficio anticorruzione della polizia giudiziaria. Come si legge su “Sportmediaset”, al centro delle indagini ci ...

Milano : trafficante arrestato a Linate - ha ingerito 1 - 3 chili di cocaina : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - I militari della Guardia di finanza di Linate insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato circa un chilo e 300 grammi di cocaina e arrestato un uomo di origine venezuelana proveniente da Cayenne (Guyana francese), via Parigi. L'atteg

Tenta rapina collanina d’oro con coccio di bottiglia : arrestato : Roma – La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 32enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di Tentata rapina. Approfittando della scarsa illuminazione pubblica, l’uomo ha avvicinato un 58enne romano, appena salito a bordo della sua auto parcheggiata in piazzale pino Pascali, e, minacciandolo con coccio di bottiglia, ha Tentato di farsi consegnare la collana in oro ...

Ha 100 ovuli di cocaina nascosti nell'intestino! Corriere della droga arrestato a Linate : Un passeggero venezuelano arrivato Milano dalla Guyana francese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di sostanze stupefacenti: con sé 1,3 chilogrammi di droga. Aveva con sé 1,3 chilogrammi di cocaina, nascosti in 103 ovuli ingeriti e stipati nell'intestino. Un venezuelano, atterrato all'aeroporto di Linate, Milano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per traffico internazionale di droga.-- Il ...

L’ex leader dell’ETA Josu Ternera è stato liberato e poi di nuovo arrestato in Francia : Josu Ternera – ex leader del gruppo terroristico basco ETA che era stato arrestato a maggio in Francia dopo 17 anni di latitanza – è stato liberato e poi di nuovo arrestato. Mercoledì la corte d’appello di Parigi aveva infatti ordinato la