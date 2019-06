È morto il sindaco di Rocca di Papa | è la seconda vittima dell' esplosione 

agi

(Di venerdì 21 giugno 2019) E'ildidi, Emanuele Crestini, rimasto coinvolto nell'esplosione, per una dispersione di gas da tubature in strada, e successivo incendio del palazzo comunalea cittadina dei Castelli. Le condizioni di Crestini, ricoverato nel Centro grandi ustionati'ospedale sant'Eugenio di Roma, si erano aggravate nelle ultime ore, come aveva fatto sapere l'Asl Roma 2 con una nota nel tardo pomeriggio di ieri, a causa di una sopraggiunta crisi respiratoria che aveva compromesso il già difficile quadro derivante dalle infezionie lesioni riportate e dovute alla lunga permanenza nel luogo'incendio. Nel dare notizia del decesso, l'Asl Roma 2 esprime un sentimento di profondo cordoglio ai famigliari e tutta la comunità didi. Crestini aveva riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani. Dopo lo scoppio e incendio, si era ...

