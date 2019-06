David LaChapelle cosa vedremo a Torino

David LaChapelle in mostra alla Reggia di Venaria : Alcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniAlcune opere di Atti DiviniPrendete uno dei più celebri artisti viventi, il fotografo David LaChapelle ; mettete le sue opere più iconiche in una cornice come la Reggia di Venaria , gioiello architettonico piemontese; ecco, il risultato è la mostra Atti Divini, che occuperà gli spazi ...

David LaChapelle : "Isolatevi nella Natura e chiudete il mondo fuori. Non lasciatevi strumentalizzare dalla modernità" : All’improvviso un mare purificatore sommerge tutti ed è in questa rigenerazione nella Natura che l’uomo riesce a sentire la voce interiore che lo ricongiunge con il Divino. Questa meravigliosa immagine è frutto della mente di David LaChapelle , regista e fotografo statunitense, a Roma nella veste di presidente di giuria del Rufa Contest 2019, concorso ideato da Emanuele Cappelli che ha coinvolto intorno al tema della ...

Britney Spears - “ecco perché è ricoverata” : il messaggio choc del regista David LaChapelle : Anche il celebre regista David LaChapelle ha aderito a #FreeBritney, il movimento nato spontaneamente tra i fan di Britney Spears per denunciare il fatto che secondo loro la popstar sia tenuta in ostaggio dalla famiglia che l’avrebbe anche fatta ricoverare contro la sua volontà in una clinica psichiatrica. L’accusa, a cui ora si unisce anche LaChapelle, è che la famiglia la voglia manipolarla e tenere in pugno, schiacciando ogni suo ...