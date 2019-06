David Gilmour | la sua Black Strat è stata venduta all' asta per 4 milioni di dollari

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Grande successo per l'di beneficenza dedicata alle chitarre di: nella giornata di ieri presso Christie’s a New York sono stati venduti moltissimi strumenti musicali appartenuti al chitarrista dei Pink Floyd. Gli incassi ottenuti da questi strumenti saranno devoluti ad alcuni progetti di beneficenza. Nuovo record L'indiscussa protagonista dell'la leggendariadel 1969 che ha incassato l'incredibile cifra di 3.975.000 di, ed ha stabilito così un nuovo record mondiale per quanto riguarda la chitarre vendute all'. Questa è, ovviamente, la chitarra preferita di, che l'ha accompagnato in moltissimi lavori negli anni, da Comfortably Numb a Shine on You Crazy Diamond, da Money fino ai suoi ultimi dischi come solista La chitarra, che ha subito molte modifiche nel corso degli anni, deve il suo prestigio per il fatto di essere ...

