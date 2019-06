Cyberpunk 2077 | il punto di partenza del personaggio cambierà in base alle vostre scelte

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Anche se la storia disi svolgerà prevalentemente all'interno di Night City, non tutti i giocatori partiranno dallo stesso.Secondo lo sviluppatore del gioco, Pawel Sasko, come riporta Segment Next, avrete una serie di diversi punti di inizio che varieranno ininiziali. Sasko non ha voluto svelare ulteriori dettagli, ma quello che abbiamo capito è che ogni classe a disposizione avrà a quanto pare uno starting point diverso daltre.Ognuna di queste classi e le storie dietro di loro convergeranno in seguito in un unico, ovvero la storia principale del gioco, un po' come succede ad esempio nel primo Dragon Age. Ovviamente le informazioni date da Sasko non sono molto dettagliate, questo perché lo sviluppatore non vuole svelare le meccaniche di gioco più del dovuto.Leggi altro...

