Conte a caccia di 9 miliardi non 5 Premier nell' arte del convincere

Come partecipare a GiffoniRapContest - Max Brigante e Don Joe a caccia di rapper con Shade - Junior Cally e Anastasio : Torna GiffoniRapContest, aperto ad artisti rap, urban e trap selezionati da Max Brigante e Don Joe insieme a Shade, Junior Cally e Anastasio. I vincitori faranno parte dei live musicali del Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni. Lo spin off di Giffoni dedicato alla musica urban del Giffoni Film Festival si svolgerà dal 19 al 27 Luglio presso la Giffoni Music Arena di Piazza F.lli Lumière di Giffoni Valle Piana (SA). La RapCall è partita e ...

Governo salvo - Conte caccia il sottosegretario Siri e Salvini rinnova la fiducia al premier : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è ...

Sul Fatto del 5 Maggio – Per cacciare Siri bastano Conte e Toninelli. Salvini si arrende : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 Maggio : Siri - Salvini si arrende. Mercoledì il Cdm : per cacciare il sottosegretario bastano Conte e Toninelli : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

Matteo Salvini e Orban - la vera ragione della cacciata di Siri. Bomba Lega : gioco sporco di Conte e grillini : Una accelerazione improvvisa. La scelta di Giuseppe Conte di uscire allo scoperto giovedì pomeriggio annunciando la revoca delle deleghe del sottosegretario Armando Siri viene letta dalla Lega come "non casuale". Al contrario, sarebbe stata "dettata dalla volontà di oscurare il più possibile la visi

Siri : "Sono pulito - se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi". Caso Siri, Salvini: 'I ...

Siri : "Sono pulito - se vogliono devono cacciarmi". Oggi Conte decide? : Caso Siri, è il giorno della verità? Il premier Giuseppe Conte dopo aver incontrato lunedì sera il sottosegretario leghista indagato per corruzione, potrebbe comunicare la sua decisione nelle prossime ore. Intanto il diretto interessato parlando con il suo legale ha continuato a respingere le accuse: "Io sono pulito, se mi vogliono fuori dal governo devono cacciarmi”. Caso Siri, Salvini: 'I ...

Milan - caccia al dopo Gattuso : “problemi” per Sarri e Conte - Leonardo vaglia le alternative : Gattuso traballa visibilmente, la panchina del Milan subirà uno scossone estivo con diversi tecnici che al momento sono in lizza Il Milan deve muoversi rapidamente per decidere il futuro della propria panchina. La stagione verrà conclusa da Gattuso, questo quanto emerso dal vertice a casa Milan di ieri sera, ma per quanto concerne la prossima stagione l’avvicendamento in panchina ci sarà certamente. Ringhio non ha convinto ed i ...

Roma - caccia al tecnico : scatta il Conte alla rovescia : Lo sguardo di Pallotta è al calendario. Alle ultime 4 giornate delle serie A e alle 2 conclusive della Premier. Il presidente segue la lotta per il 4° posto in Italia e in Inghilterra. In ballo il ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le nomine”. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...

Europee - Donato (Lega) vs Gruber : “Democrazia non si fa con le nomine “. “Allora dovete cacciare il premier Conte” : Botta e risposta vivace a Otto e Mezzo (La7) tra la conduttrice della trasmissione, Lilli Gruber, e Francesca Donato, candidata della Lega alle elezioni Europee, sull’alleanza tra il partito di Salvini e i Paesi di Visegrád. “La Lega in Europa ha come migliori alleati i peggiori nemici dell’Italia – chiede la giornalista alla presidente di Eurexit – L’Ungheria di Orban e il gruppo di Visegrád, come sappiamo, ...

La Roma a caccia di nobiltà. Prima la Champions - poi Conte : Roma Il presente è il Cagliari, una delle ultime tappe giallorosse nella volata Champions. Il futuro, al di là della conquista del prestigioso obiettivo, e del tesoretto da 50 milioni,, è legato a chi ...

Siri a un passo dall’addio. Il M5S chiede a Conte un decreto per cacciarlo : La prima data utile è lunedì 29 aprile, ma la coincidenza di un consiglio dei ministri delicato sulle nomine Bankitalia e una missione di mezzo governo in Tunisia martedì 30, fa sì che possa slittare al 2 maggio il giorno clou del caso Siri: quando cioè il premier Conte deciderà le sorti del sottosegretario indagato dopo averlo incontrato a Palazzo...