All Together Now | Finale E’ Gregorio Rega il Campione!

(Di venerdì 21 giugno 2019) AllNow, la: presenti come giudici Nek, Al Bano e Ron. E poi anche il super ospite Renato Zero. Una gara emozionantissima con una proposta di matrimonio in diretta. Da parte di chi? Lacrime finali per J-Ax e Michelle Hunziker! AllNow, la: Carlo Paradisone supera la prima sfida. Vuole provare a vincere per aiutare la sua famiglia! Eliminato subito Dennis Fantina! Ladel Talent Show musicale “AllNow”, andata in onda su Canale 5, è stata un’eccezionale contenitore di emozioni. A distribuirle nel corso della serata una coinvolgente Michelle Hunziker che, con i suoi sorrisi, ha guidato i concorrenti fino al verdetto. Innanzitutto vengono presentati i super giudici della serata che andranno a comporre una giuria di livello e competenza eccezionali. Parliamo di Nek, Al Bano e Ron. E poi un altro super ospite che, con la sua sola ...

