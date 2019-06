PREMIUM JOI chiude dal 1° luglio

tvsoap

(Di giovedì 20 giugno 2019) Da ormai molti anni, JOI rappresentava il canale di serie tv della piattaformadestinato all’intrattenimento familiare (con un taglio comedy assai prevalente), ma con la fine del mese di giugno pare proprio che non sarà più così. Mediaset ha infatti comunicato tramite la pagina Facebook del canale che le trasmissioni diJoiranno i battenti a partire dal 1°: Dal 1°Joi non sarà più visibile a occhio umano. TUTTE le vostre sitcom preferite continueranno suStories. Tutte, tutte! Come l’annuncio indica chiaramente, dunque, in futuro saràStories a inglobare anche le serie precedentemente in onda su Joi. Quanto aAction eCrime, le due reti continueranno regolarmente la loro attività. Potete leggere l'articoloJOIdal 1°su Tv Soap.

