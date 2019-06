Muore bimba di 2 anni investita dalla mamma che fa retromarcia

Tragedia a Villarbasse : bimba Muore investita dall’auto della madre nel cortile di casa : Secondo i primi accertamenti, l'auto guidata dalla donna stava facendo retromarcia. La bambina è sfuggita alla nonna che la...

Bimba un anno Muore investita da madre : 12.51 Una Bimba di un anno è morta investita dall'auto guidata dalla madre, nel cortile di casa. La tragedia è avvenuta a Villarbasse, nel Torinese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la piccola era con la nonna quando si è messa a correre verso l'auto che in quel momento si muoveva in retromarcia.

Bimba di tre anni cade nella piscina vuota e Muore a Eboli : Tragedia ad Eboli questa sera dove una Bimba è caduta in una piscina vuota ed è deceduta. La Bimba ha perso la vita qualche istante dopo essere caduta nella vasca rimasta...

Migranti - bimba Muore in mare e la sinistra dà la colpa a Salvini : Franco Grilli A bordo della barca alla deriva al largo delle coste libiche c'è il corpo senza vita di una bambina. E già iniziano le accuse a Matteo Salvini Da 24 ore c'è un gommone alla deriva al largo delle coste libiche: a bordo tra gli ottanta e i novanta migrati e il cadavere di una bambina di 5 anni, che non è sopravvissuta alla traversata. L'ennesima drammatica morte in mare, l'ennesima innocente giovane vita vittima del ...

Roma - bimba Muore soffocata da una caramella/ Organi donati : salvati 3 bambini : A Roma, una bimba di soli due anni è morta soffocata da una caramella: i genitori hanno donato gli Organi, e sono stati salvati tre bambini

Istanbul - esplode bombola d'ossigeno in ambulanza : Muore bimba di tre mesi : Una terribile tragedia si è verificata lunedì 27 maggio in Turchia, precisamente a Istanbul, dove un'ambulanza è andata improvvisamente a fuoco, a causa dell'esplosione di una bombola d'ossigeno che trasportava a bordo. All'interno del mezzo di soccorso, oltre a tre sanitari, viaggiavano una mamma e la sua bambina di tre mesi: quest'ultima si trovava nell'incubatrice, in quanto aveva dei problemi respiratori. Il dramma si è consumato, in pochi, ...

Roma - soffocata da una caramella : bimba di 2 anni Muore dopo tre giorni di agonia : Un'altra terribile tragedia si è verificata a Roma, dove nelle scorse ore una bambina di soli due anni è deceduta dopo tre giorni di agonia al Policlinico "Umberto I". Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sabato pomeriggio la piccola si trovava in compagnia della nonna e stava mangiando una caramella, quando all'improvviso l'alimento le ha ostruito le vie respiratorie. I soccorsi sono scattati immediatamente, l'ambulanza si è ...

