Make anti Italians great again

Tanti nuovi dettagli per Final Fantasy 7 ReMake : vecchio e nuovo si incontrano su PS4 : Con Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha conquistato cuori e polpastrelli di molti videogiocatori nel corso dell'E3 2019. L'ultima edizione della fiera videoludica in quel di Los Angeles ci ha infatti regalato non solo un nuovo trailer e la data di uscita - fissata al 3 marzo 2020 per il primo episodio -, ma anche un focus approfondito sul gameplay di quello che, senza paura di esagerare, possiamo definire il rifacimento più atteso di questa ...

Mondiali 2022 - Qatar a rischio? Le altre ipotesi dei bookMakers sui paesi ospitanti : Giornata turbolenta, quella di ieri, per Michel Platini. Prima in stato di fermo per l’accusa di corruzione nell’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar, poi il rilascio nella notte. Ma la notizia ha messo in allerta gli analisti di Sisal Matchpoint in merito alle scommesse sul paese ospitante della prossima Coppa del Mondo. Detto che la conferma del Qatar è quasi certa, a 1.01 (puntando dieci euro si vincono dieci ...

In quanti giochi verrà diviso Final Fantasy VII ReMake? Square Enix non ne ha idea : Final Fantasy VII Remake è stato uno dei grandissimi protagonisti delle conferenze pre-E3 2019 di questi giorni. Tutti abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa presentazione organizzata da Square Enix ma purtroppo i dubbi sul progetto rimangono, in particolare per quanto riguarda il modo in cui verrà pubblicato e il numero effettivo di episodi in cui sarà suddiviso.Il primo episodio (se così può essere definito) verrà lanciato il 3 marzo del ...

E3 2019 : nuovo esplosivo trailer gameplay e tanti dettagli per Final Fantasy 7 reMake : La conferenza E3 di Square Enix è partita col botto presentando un corposo video gameplay dedicato a Final Fantasy 7 remake, inoltre gli addetti ai lavori hanno fornito alcune informazioni molto interessanti. Ma andiamo con ordine.Prima di tutto il primo episodio sarà pubblicato in forma di 2 blu ray, di cui uno volto ad espandere la storia di Midgar, inoltre è stato assicurato che le aspettative dei fan verranno rispettate. Quanto al sistema di ...

Uscita Final Fantasy 7 ReMake ha finalmente una data - anticipazioni a sorpresa di Square Enix : Come un fulmine a ciel sereno irrompe nell'E3 2019 anche Final Fantasy 7 Remake, l'atteso ritorno sulla scena di quello che molto probabilmente è il capitolo in assoluto più amato dell'intera saga targata Square Enix. La fiera di Los Angeles procede spedita, con i vari publisher che stanno sparando tutte le cartucce del proprio arsenale per imbonirsi la community: basti pensare all'EA Play 2019 o all'E3 2019 Xbox, conferenze molto attese e che ...

MotoGp - Marc Marquez superiore a tutti : i bookMakers offrono quote schiaccianti : Marc Marquez dominante nel campionato del mondo di MotoGp, dopo la vittoria a Le Mans anche i bookies si sono schierati La Ducati non riesce ad arginare lo strapotere di Marc Marquez, che vince anche a Le Mans (terza vittoria su cinque gare) e allunga in vetta al mondiale, portandosi a +8 su Andrea Dovizioso, secondo anche al traguardo, davanti al compagno di squadra Danilo Petrucci. Quarto posto per l’australiano Jack Miller su una ...