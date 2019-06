Luna Park aperto al Csr di Comiso

Incidente in Spagna : si rompe giostra di Luna Park - 28 feriti : Incidente in Spagna: 28 persone sono rimaste ferite a causa della rottura di una giostra in un parco divertimenti allestito a San Jose de la Rinconada, nella provincia di Siviglia, nel sud del Paese. Dei 28 feriti, la maggior parte minori, 9 sono stati portati in ospedale e gli altri sono stati trattati sul posto. Una 13enne è in gravi condizioni, ha riportato un trauma cranico. La giostra si è rotta ed è andata fuori controllo, scaraventando in ...

Dramma al Luna Park : bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe - gravissimo : Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d'Europa. Il ...