LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | sciabolatrici in semifinale! Tra poco i fiorettisti

oasport

(Di giovedì 20 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38: Train pedana iper il loro quarto di finale contro l’Ucraina. 11.37: ITALIA INRossella Gregorio chiude 45-42. Adesso la sfida con la Russia. 11.36: 43-42 per l’Italia. Assalto davvero complicato. 11.31: Vecchi allunga contro Bolshakova. 40-35 per l’Italia. Ora Gregorio ha bisogno di cinque stoccate contro Bashta per conquistare la semifinale. 11.28: Criscio supera bene Karmatova nel suo assalto. Italia avanti 35-33. 11.24: Bolshakova riporta in vantaggio l’Azerbaijan. Italia sotto 30-29. 11.19: Criscio mantiene avanti l’Italia. 25-24. 11.14: Allunga Irene Vecchi contro Bunyatova. 20-17 per l’Italia. 11.09: Bell’assalto di Criscio contro Bolshakova. L’Italia passa avanti 15-14. 11.05: Gregorio accorcia con Bunyatova sul 10-8. 11.02:Inizio complicato ...

usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Italia ai quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici - #Scherma #Europei #DIRE… - zazoomblog : LIVE Scherma Europei 2019 in DIRETTA: Italia ai quarti di finale con fiorettisti e sciabolatrici - #Scherma… - SilviaCantoia : RT @OA_Sport: LIVE Scherma, Europei 2019 in DIRETTA: 20 giugno, iniziano le prove a squadre. In pedana fiorettisti e sciabolatrici https://… -