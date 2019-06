(Di giovedì 20 giugno 2019) Nel suo rapporto annuale, l'Istat ha fornito una fotografia del Paese in cui vengono sottolineati aspetti economici e sociali del presente che andranno a influenzare anche lo scenario futuro. In particolare, il lieve miglioramento economico di inizio 2019 resta comunque un dato fragile che non scongiura la probabilità che il Pil torni a scendere. A livello sociale, invece, si avverte sull'invecchiamento della popolazione, una tendenza che in Italia potrebbe avere serie conseguenze sulla forza lavoro.