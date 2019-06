Houseboat un nuovo modo per vivere la vacanza sui fiumi d’Italia

laragnatelanews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Finamente una novità, tra le proposte di, di questa calda estate.la campagna, le colline, le pianure su un fiume, su un’imbarcazione che ha il sapore di una casa sull’acqua. Un’esperienza unica e irripetibile. Una Crociera fluviale? Perché no. Assaporando quanto ancora c’è di bello nella nostra Italia e riscoprendo paesaggi e colori che ilin città ci ha relegato a vecchi ricordi. Una Opportunità da non lasciarsi sfuggire. Via dalla bolgia delle spiagge affollate, in due, in famiglia o con gli amici più cari, un piccola crociera è unper viversi ela nostra terra in maniera originale e pulito. Un’impresa che può sembrare complicata, dovendo mettere insieme gusti ed esigenze di persone di età tanto diversa. Una soluzione interessante arriva da.it, società che propone crociere fluviali, un tipo di turismo ...

