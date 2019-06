Gold Cup calcio 2019 | tre giocatori del Nicaragua cacciati dal ritiro | hanno trascorso la

Gold Cup - il Messico batte il Canada e vola ai quarti : vince la Martinica : Messico ai quarti della Gold Cup. Dopo la goleada all’esordio su Cuba (7-0), El Tricolor supera a Denver il Canada per 3-1, guadagnandosi il passaggio del turno con una gara d’anticipo. Avanti prima dell’intervallo con Alvarado, il Messico trova il raddoppio al 54′ con un gran sinistro dalla distanza di Guardado. Il Canada accorcia alla mezz’ora con Cavallini ma due minuti dopo è ancora il veterano Guardado, ...

Pronostici Gold Cup - Girone B 21-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone B, venerdì 21 giugno 2019Pronostici//Gold Cup//Girone B – La Costa Rica ha già fatto capire chi comanderà il Girone, liquidando senza troppi problemi il Nicaragua con un rotondissimo 4-0. Qualche preoccupazioni in più in casa Haiti, che per carburare per bene da dovuto prima concedere la rete del vantaggio a Bermuda salvo poi rimontare. Potrebbe bastare un pari con il Nicaragua per ...

Gold Cup - pronostici Girone A 20-6-2019 e scommesse : pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone A, giovedì 20 giugno 2019pronostici//Gold Cup//Girone A – Dopo l’esagerata scoppola rimediata all’esordio, Cuba è già al dentro o fuori contro Martinica, anch’essa stroncata 4-0 dal Canada. Dall’altra parte il Messico ha invece una ottima opportunità di mettere in tasca il primo posto del Girone potendosi poi permettere un po’ di turnover contro la piccola Martinica.Andiamo a vedere i ...

Gold Cup - esordio vincente per El Salvador e Giamaica : Si sono giocate le prime partite del Gruppo C della Gold Cup, successi per Giamaica ed El Salvador. All’Independence Park di Kingston vittoria per 3-2 contro l’Honduras, doppietta di Orgill che permette ai Reggae Boyz di andare al riposo sul 2-0, Lozano la riapre ma due minuti dopo ci pensa Lowe a rimettere le cose a posto per la Giamaica, inutile il gol nel recupero di Castillo. Nell’altro match successo di misura di El ...

Pronostici Gold Cup - Girone D 19-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone D, 19 giugno 2019Pronostici//Gold Cup – Se il gruppo C (qui i Pronostici) è sulla carta più equilibrato – livellato verso il basso – quello D è sicuramente il più duro e con almeno tre squadre che potrebbero tranquillamente dire la loro. Semplicemente perché tre delle sei qualificate di diritto sono sorteggiate proprio in questo Girone: Usa, Panama, Trinidad e Tobago e Guyana.Andiamo a ...

Gold Cup - vittorie per Costa Rica e Haiti : ko Nicaragua e Bermuda : vittorie per Costa Rica e Haiti nella notte italiana alla Gold Cup, nelle partite valide per il gruppo B. Sconfitte rispettivamente Nicaragua e Bermuda. I Ticos, padroni di casa, all’Estadio Nacional di San José rifilano quattro gol al Nicaragua: gara già chiusa dopo venti minuti, con le reti di Oviedo e Borges, poi nel recupero del primo tempo la firma di Aguilar. Nel secondo tempo, attorno alla mezz’ora, ci pensa Cruz a ...

Pronostici Gold Cup - Girone C 18-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone C, 18 giugno 2019Pronostici//Gold Cup – Il Gruppo C è sicuramente il più equilibrato dei quattro. Una sola testa di serie, l’Honduras, e tre squadre arrivate dalla Nations League. Sulla carta, anche per esperienza, la favorita sarebbe la Giamaica ma Curacao – fresca vincitrice della King’s Cup – ed El Salvador non hanno percentuali così inferiori di passaggio del turno. Da qui potrebbe ...

Gold Cup - poker del Canada : il Messico a valanga su Cuba : Gold CUP – Comincia con due facili successi la Gold Cup 2019. Nessun problema, infatti, per Canada e Messico all’esordio nel gruppo A. I primi hanno superato con un secco 4-0 l’isola caraibica della Martinica. Doppietta del super talento Jonathan David al 33′ e al 53′. Poi ad arrotondare il punteggio ci pensano Hoilet al 18′ e Arfield al 22′. Ancor più rotondo il successo del favorito alla vittoria ...

Pronostici Gold Cup - Girone B 17-6-2019 e scommesse : Pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone B, 17 giugno 2019Pronostici//Gold Cup – Il Gruppo B si apre con una delle due Cenerentole, Bermuda, che tenta la difficilissima sfida contro Haiti autentica dominatrice della Nations League di qualificazione (dove ha battuto sia Cuba che Nicaragua). Biancazzurri che sono stati inseriti nel gruppo B, ma che esordiranno contro quella vera e propria corazzata – fatto un adeguato paragone – ...

Gold Cup - pronostici Girone A 16-6-2019 e scommesse : pronostici Gold Cup: i consigli valevoli per il Girone A, 16 giugno 2019pronostici//Gold Cup – Tra Coppa America, under 21 e Coppa D’Africa ci sarebbe il rischio di perdersi questa esotica competizione che, oltre a mettere in mostra talenti già conosciuti come quelli di Messico e Stati Uniti, ci fa conoscere molte piccole realtà che pian piano stanno cercando di salire alla ribalta (vedi Curacao, che si è preso ora ora la King’s Cup in ...

Playoff NBA – Golden State Warriors - Kevin Durant non recupera : sarà out per Gara-1 delle Finals : Kevin Durant ancora alle prese con l’infortunio al polpaccio subito Durante la serie contro i Rockets: KD sarà costretto a saltare Gara-1 delle Finals NBA Dopo aver superato 4-0 i Portland Trail Blazers, i Golden State Warriors avranno qualche giorno di riposo prima delle Finals NBA. In questa finestra temporale, la franchigia bi-campione NBA in carica sperava di poter recuperare Kevin Durant, ma l’ex Thunder è ancora alle ...

Lozano - tutto fermo per la Gold Cup - ma il Napoli potrebbe stancarsi di aspettare : Napoli sempre in pole position per Lozano. Ma l’affare si è complicato perché la società dopo aver appreso il reale interesse del Napoli, ha preso tempo e ha deciso che non vuole sbilanciarsi prima che sia finito l’impegno con la nazionale del calciatore. Una decisione di interesse ovviamente che mira a mettere in mostra il calciatore e a far alzare il prezzo di cartellino. Ma già così Lozano sarebbe una tra le cessioni più costose ...

Samsung Volley Cup A2 – Fantastica impresa della Golden Tulip : Trento ko in Gara-3 - finale assicurata : Samsung Volley Cup A2: impresa Golden Tulip a Trento, batte 3-1 la Delta Informatica in Gara-3 e vola in finale. Duello con la Zambelli per l’A1, si parte domenica 12 maggio al PalaVignola di Caserta in diretta esclusiva su LVF TV La Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta è la seconda finalista dei Play Off Promozione della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile. Le rosanero di Dragan Nesic riescono nell’impresa di conquistare in ...