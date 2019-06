Di Battista | “Quando ho visto i miei amici giurare come ministri ho rosicato” In

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Mi svegliai di notte perché non avevo sonno, accesi il computer e vidi il giuramento deidavanti al presidente della Repubblica. Ho rosicato, mi sono chiesto se avevi fatto la cosa giusta”. Lo racconta Alessandro dial direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Nella videointervista (qui l’integrale) l’esponente del M5s anticipa alcuni contenuti del suo ultimo libro Politicamente scorretto, uscito per Paper First. CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL LIBRO L'articolo Di: “Quando hoho rosicato”. In libreria con Politicamente scorretto proviene da Il Fatto Quotidiano.

