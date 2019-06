Cina | ex capo dell’Interpol Meng Hongwei ammette le tangenti | “Si è pentito”

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Si è aperto quest’oggi nella città settentrionale di Tianjin il processo a carico dell’ex presidente dell’Interpol, rimosso dal partito “per gravi violazioni della disciplina” lo scorso marzo e arrestato formalmente il 24 aprile per presunta appropriazione di fondi statali e. Nel dettaglio, l’alto funzionario avrebbe sfruttato gli incarichi ricoperti tra il 2005 e il 2017 per aiutare società e persone a ottenere guadagni illeciti, oltre ad aver intascato mazzette per oltre 14 milioni di yuan (2 milioni di dollari). A rivelare la natura politica del caso, il riferimento al mancato rispetto delle decisioni del partito, un particolare che parrebbe suggerire implicazioni anche più gravi. Soprattutto considerando che i reati commessi risalgono al periodo in cuiera viceministro della Sicurezza pubblica, il potente dicastero che ...

infoitestero : Cina: ex capo Interpol ammette tangenti - Ultima Ora - infoitestero : Cina: ex capo Interpol ammette tangenti - andreavianel : La Cina fa sparire il capo dell'Interpol e dopo mesi e mesi lo condanna per tangenti. Successo della politica antic… -