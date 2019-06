Blizzard | la global esports director Kim Phan lascia la compagnia

eurogamer

(Di giovedì 20 giugno 2019) In un post pubblicato sul forum TeamLiquid.net, laKimha fatto sapere che si prepara areper inseguire nuove opportunità lavorative, questo dopo una carriera di 13 anni.Come riporta VGC,si unita anel 2008 come sviluppatrice per tecnologie in stile Battle.net per poi passare al settore sicurezza e lavorare ai sistemi difensivi dell'azienda. Infine è entrata nella divisione."E' stato un onore ed un privilegio poter servire questa fantastica community, ricorderò per sempre tutti i momenti passati insieme, il sangue, il sudore e le lacrime che abbiamo versato. Senza contare le notti spese a supportare i nostri team e giocatori preferiti." - ha dichiarato.Leggi altro...

