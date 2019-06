Blake Lively e Ryan Reynolds | aspettando il terzo figlio | «Casa è dove stiamo insieme»

vanityfair

(Di giovedì 20 giugno 2019)in dolce attesa a New Yorkin dolce attesa a New Yorkin dolce attesa a New Yorkin dolce attesa a New YorkCi sono le star discrete, e poi ci sono, 42 anni, e, 31, marito e moglie dal 2012. I due hanno messo sua Bedford, una cittadina immersa nel verde all’interno della contea di Westchester, nello stato di New York, il più possibile lontano da Hollywood. E le loro due bambine James, 5, e Inez, 3, le abbiamo viste in pubblico solo una volta, per un’occasione speciale: quando hanno dato una stella al papà attore sulla Walk of Fame. E adesso che i due stanno per fare il tris, si godono ilpancione lontano dai riflettori. Come in queste – rarissime – foto: cappellino per entrambi, abiti casual e passeggino. Come fossero ...

