Un nuovo brano di Frances Bean Cobain in memoria del padre video

Morgan presenta il nuovo brano 'Per per sempre' per rispondere a tutte le provocazioni : Morgan ancora al centro di una bufera mediatica. Questa volta, a riempire le pagine dei rotocalchi di tutta Italia è lo sfratto (già annunciato qualche mese fa) dalla sua casa di Monza, che è stata acquistata tramite regolare asta da una acquirente anonima. Il procedimento per arrivare al sequestro giudiziario della sua dimora è partito dalla sua ex compagna, Asia Argento, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. La Argento ha lamentato più volte ...

Il Boss ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album 'Western Stars' : Continua a prendere sempre più forma il nuovo album di Bruce Springsteen: ecco che arriva il terzo estratto da Western Stars. Si intitola Tucson Train e va ad aggiungersi agli altri due singoli Hello Sunshine e There goes my miracle, pubblicati nelle score settimane. L'attesa per l'uscita dell'album sta per finire per tutti i fan del Boss: la data ufficiale di pubblicazione è il 14 giugno. ...Continua a leggere

Bruce Springsteen : pubblicato il video ufficiale del nuovo brano 'Tucson Train' : Un nuovo brano targato Bruce Springsteen ha visto la luce oggi, giovedì 30 maggio, giorno in cui il "Boss" ha pubblicato il singolo "Tucson Train". Il brano è il terzo estratto dall'imminente nuovo album "Western Stars", la cui uscita è fissata per venerdì 14 giugno 2019. 'Western Stars': un disco più intimo senza la storica band Il nuovo lavoro di Bruce Springsteen si segnala per la mancanza della E-Street Band, lo storico gruppo che ha ...

La Somma è il nuovo singolo di Mr. Rain con Martina Attili - un brano intimo e introspettivo dopo il duetto con Annalisa : Da venerdì 17 maggio è disponibile il nuovo singolo di Mr. Rain con Martina Attili. dopo il duetto con Annalisa sulle note di Un domani, Mr. Rain sceglie un'altra voce femminile per La Somma, il nuovo singolo appena rilasciato. dopo 3 dischi di platino con Carillon, I grandi non piangono mai e Ipernova ed un album certificato disco d'oro, con oltre 70 milioni di visualizzazioni per i suoi video, Mr. Rain torna con un nuovo singolo. La Somma è ...

Bruce Springsteen pubblica il nuovo brano 'There goes my miracle' : Con una lunga serie di anteprime via social, Bruce Springsteen sta pian piano anticipando sempre più contenuti dal suo prossimo album Western Stars: nella giornata di ieri ha condiviso una foto che ha anticipato l'uscita del nuovo singolo There goes my miracle. Ora finalmente il brano è in rete, dopo che nella giornata di ieri è stato condiviso illegalmente, e poi rimosso, su Vimeo. Si tratta del secondo estratto dopo Hello Sunshine. ...Continua ...

J-Ax e Fedez : la presunta frecciatina nel nuovo brano cita la Lamborghini dei Ferragnez : Sta facendo molto discutere il nuovo brano di J-Ax, intitolato 'Timberland pro'. Il pezzo, a dir poco diretto e sfacciato, è fuori da oggi sui digital stores, nonché su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. La pubblicazione di 'Tiberland pro' è stata accompagnata anche da un video, diretto da Giacomo Troglia, altrettanto sfrontato ed irriverente. Nel brano e nel videoclip sono infatti presenti numerose risposte del rapper e ...

Daniele Silvestri : 'Nel nuovo album torno a impegnarmi. E dedico un brano a Totti' : Le latitanze di Daniele Silvestri non sono mai vere assenze. Prima o poi torna da dove è stato raccontando il vissuto e l'osservato. In Acrobati del 2016 predicava il funambolismo per sentirsi leggeri ...

Il nipote di Messina Denaro nella clip del nuovo brano di Mario Venuti : La storia di una denuncia tra le sfumature di una canzone. Due vite in parallelo che finiscono per incrociarsi in un videoclip musicale. Da una parte il cantautore Mario Venuti, autore del singolo "Il pubblico sei tu" in distribuzione da venerdì, e dall'altra Giuseppe Cimarosa, performer eclettico, noto per i suoi spettacoli di arte equestre. Ma soprattutto figlio di Lorenzo Cimarosa (morto nel gennaio 2017), cugino acquisito del capomafia ...

Coez - esce oggi il video del nuovo singolo ‘Domenica’. L’intervista : “Un brano leggero - diverso dal solito” : esce domenica 5 maggio il video di DOMENICA, il nuovo singolo di Coez estratto dall’album È sempre bello, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk ed è tuttora tra gli album più venduti, con inoltre più di 50 milioni di streaming all’attivo solo su Spotify. Il videoclip, per la regia di Luca Lumaca, è immerso nelle immagini pop anni 80’, tra cassette musicali e biglie sulla ...

Martin Garrix ha unito le forze con Macklemore e Patrick Stump dei Fall Out Boy nel nuovo brano "Summer Days"