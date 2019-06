Tassa di soggiorno | Disabili e caregiver non devano pagarla

fondazioneserono

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Ladiè unache viene applicata in molte città italiane quando si soggiorna in una struttura alberghiera. Ma forse non tutti sanno che grazie alle agevolazioni previste dalla Legge 104, ie i loro accompagnatori non devono. Che cos’è ladiL’imposta di, o come è più comunemente chiamata, ladi, nasce in seguito alla riforma sul federalismo fiscale che dava la possibilità ai comuni di introdurre i tributi comunali a scopo. Questa imposta serve a finanziare interventi in materia di turismo, come manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali. Il costo varia di città in città. A Roma può arrivare anche a 10 euro, mentre nel resto d’Italia non può superare i 5. Chi è esente Ci sono molte categorie di persone che sono esenti dal pagamento di questa. I bambini fino a 10 anni (a volte ...

