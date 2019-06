Parco nazionale d’Abruzzo | Lazio e Molise | strutture pericolose per l’orso | Wwf sollecita

Parco nazionale del Vesuvio : al via la campagna anti incendi boschivi : Riunione organizzativa presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli) in vista della stagione di massimo rischio per gli incendi boschivi: il Parco ha confermato i due presidi fissi dei Vigili del Fuoco a Terzigno (Napoli) e a Ercolano (Napoli). L’impianto di videosorveglianza gestito dai Carabinieri Forestali, già attivo la scorsa stagione, nei prossimi giorni sarà ulteriormente ...

Calabria alla scoperta della biodiversità : il 15 Giugno alla ricerca di specie aliene nel Parco nazionale dell’Aspromonte : Un bioblitz nel Parco Nazionale dell’Aspromonte,una esperienza che vedrà i partecipanti protagonisti attivi di una ricerca sul campo di specie aliene che minacciano la biodiversità dell’area protetta. Bioblitz,ovvero blitz per la biodiversità, cioè un’incursione a difesa degli habitat naturali dall’invasione delle specie aliene, animali e vegetali, che negli ultimi anni stanno aumentando in modo esponenziale la loro presenza in Europa, arrecando ...

14 leoni in fuga dal Parco nazionale Kruger - in Sudafrica : autorità lanciano l’allarme : Sfruttando una via di fuga nella recinzione dell'enorme Parco Nazionale Kruger, in Sudafrica, un gruppo di 14 leoni è ora in libertà e sta mettendo a repentaglio la vita delle persone. I ranger intendono catturarli e riportarli nel Parco, anche se si valutano altre opzioni. Il giorno prima un leopardo fuggito aveva ucciso un bimbo di due anni.

Peugeot presenta 508 SW Hybrid in anteprima nazionale a Parco Valentino : anteprima italiana per la nuova Peugeot 508 SW Hybrid in occasione della quinta edizione dell’evento di Parco Valentino, in...

Parco nazionale della Sila : incontri con gli alunni per una “Scuola Plastic Free” : Ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Taverna (CZ), gentilmente messa a disposizione dal Sindaco per l’occasione, si è svolto il primo di una serie di incontri con gli alunni delle prime tre classi della Scuola Primaria nei Comuni ricadenti nel Parco Nazionale della Sila. Il progetto “Scuola Plastic FREE – Porta in zaino la borraccia del Parco”, fortemente voluto dal Commissario Straordinario ...

Parco nazionale Gran Paradiso : si riparte per un’estate “A Piedi tra le Nuvole” : Riconfermata l’iniziativa più celebre del Parco Nazionale Gran Paradiso, “A Piedi tra le Nuvole“, che torna con un ricco calendario di iniziative. La formula è collaudata: tutte le domeniche estive, dal 7 luglio al 25 agosto, gli ultimi 6 km della statale numero 50 che porta da Ceresole Reale ai 2.500 m del Colle del Nivolet sono chiusi al traffico privato. Per salire in quota e godersi senza stress, senza rumori e senza gas di ...

Il mondo misterioso dei pipistrelli agli “Incontri di Natura” del Parco nazionale dell’Aspromonte : Gli “Incontri di Natura” giungono a metà percorso: il ciclo di eventi promossi e organizzati dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, arriva al suo sesto appuntamento. Giovedì 16 maggio, a Reggio Calabria, sono di scena i pipistrelli, i Chirotteri (in termini scientifici). Creature ...

"Made in Basilicata" : lunedì il Parco nazionale del Pollino : Il Pollino è il luogo ideale di chi ama la natura, lo sport e l'avventura. Sentieri montani tra boschi e ruscelli, passeggiate a cavallo, escursioni. Lungo itinerari e percorsi accattivanti ci si ...

Parco nazionale dell’Aspromonte : il recupero ambientale il tema degli “Incontri di Natura” : Quarto “Incontro di Natura” questa settimana a Reggio Calabria: giovedì 9 maggio il ciclo di conferenze organizzate dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria, e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea, affronta un tema interessante per chi si occupa di gestione del territorio. Sarà il direttore del Parco, Sergio Tralongo, a ...