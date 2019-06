Pamela Prati diserta ancora ' Live Non è La D' Urso' | faccia a faccia tra la Michelazzo e

Maturità Trash 2019/ Tracce tipologia D'Urso : Manzoni - Mark Caltagirone - Pamela Prati : Maturità Trash 2019, prima prova dell'esame di Stato: sui social spuntano le Tracce 'made in Barbara D'Urso', ecco gli argomenti previsti.

'Live - Non è la D'Urso' di domani : Pamela Prati non sarà in studio - Eliana sì (RUMORS) : domani sera si concluderà la prima stagione di "Live - Non è la D'Urso": il programma leader d'ascolti del mercoledì, saluta il pubblico dopo più di 13 settimane ed intende farlo in grande stile. Nonostante si fosse vociferato un ritorno di Pamela Prati in studio per un confronto con la conduttrice, alcuni siti sostengono che questo non avverrà: la showgirl ed il suo avvocato non avrebbero trovato l'accordo con Mediaset. A partecipare all'ultimo ...

Pamela Prati - la prima pagina cattivissima di Novella 2000 : "Guardate quel tatuaggio" : Un colpo bassissimo in prima pagina. Per la precisione sulla prima pagina del numero di Novella 2000 in edicola da mercoledì 19 giugno. A subirlo, questo colpo basso, è Pamela Prati, al centro delle attenzioni da settimane a causa del finto matrimonio e dell'altrettanto finta relazione col fantomati

Vergognati perché fai schifo! Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati! : Queste le parole di Karina Cascella rivolte a Pamela Prati durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma oggi, a distanza di quasi due settimane, l’opinionista chiede pubblicamente scusa alla showgirl con un lungo post su Instagram. Nota per le sue critiche aspre e per i commenti da donna che non ha affatto peli sulla lingua, la Cascella ammette di aver esagerato questa volta. Nella serata del 29 maggio, ospite nel ...

Ecco perché ho chiesto 60mila euro alla D’Urso! L'ennesima verità di Pamela Prati : In questi giorni non s’è parlato d’altro: lo scandalo riguardo una somma pari a 60mila euro che Pamela Prati, tramite il suo avvocato Irene Della Rocca, avrebbe chiesto a “Live – Non è la D’Urso”. Ma cosa è successo davvero: chi dice la verità? Come riporta Libero Quotidiano, l’avvocato della Prati, spiega: “Per una serie di volontari fraintendimenti, o di mancanza di comunicazione tra le varie parti coinvolte, la richiesta di risarcimento danni ...

Pamela Prati su tutte le furie : “La mia reputazione è rovinata” ecco chi incolpa : Pamela Prati torna a tuonare e cercare di difendere la reputazione che secondo lei, oggi è stata totalmente rovinata per colpa di qualcuno “La mia reputazione è rovinata, proprio mentre stavo faticosamente cercando di proteggerla”, si legge nell’esposto che Pamela Prati ha depositato presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, contro la sua ex legale Irene Della Rocca. Pamela Prati va dritta contro l’avvocato per … Continue ...

