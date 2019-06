Migranti | sbarco-beffa a Lampedusa In 45 approdano sull' isola mentre restano fuori da

Migranti : sbarco Sea Watch - procura Agrigento apre inchiesta : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - La procura di Agrigento ha aperto una nuova inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dopo lo sbarco di 10 Migranti a Lampedusa dalla nave Sea Watch, ferma da cinque giorni a 16 miglia da Lampedusa in acque internazionali. In particolare, il procurat

Salvini ha autorizzato lo sbarco di 10 Migranti dalla Sea Watch a Lampedusa : Matteo Salvini ha autorizzato lo sbarco di dieci persone dalla nave Sea Watch 3, attualmente a largo di Lampedusa, dopo aver soccorso tre giorni fa 52 naufraghi a largo delle coste libiche. Nelle scorse ore era stato autorizzato un controllo sanitario a bordo. I migranti sbarcati sono tre minori, tre donne (di cui due incinte) e due accompagnatori oltre a due uomini malati.

Sea Watch - Salvini autorizza lo sbarco di 10 Migranti (ma firma il divieto contro la ong) : I 52 migranti a bordo della nave battente bandiera olandese hanno passato la seconda notte al confine con le acque...

Sea Watch - sì a sbarco di 10 Migranti : 16.52 Sbarcheranno a breve a Lampedusa 10 dei 53 migranti a bordo della Sea Watch, ferma al limite delle acque territoriali italiane. Si tratta di 3 minori,3 donne (di cui 2 incinte),2 accompagnatori e 2 malati.Lo sbarco è stato autorizzato dal Viminale I migranti saranno portati a Lampedusa con una motovedetta della Guardia Cosiera. La nave della Ong,con i migranti a bordo,è ferma al limite delle acque italiane, dopo il divieto d'ingresso ...

Sea Watch - Salvini ordina sbarco dei 52 Migranti a Tripoli. Ong si rifiuta : “Non è porto sicuro - politiche Italia vergognose” : Scambi di accuse, ordini disattesi e annunci di querele. È di nuovo scontro tra il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e gli operatori della ong Sea Watch dopo che mercoledì la nave che opera nel Mediterraneo ha soccorso 52 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia. “Le autorità libiche hanno assegnato ufficialmente Tripoli come porto più vicino per lo sbarco. Se disubbidiranno pagheranno pienamente”, ha dichiarato ...

Migranti - nuovo sbarco fantasma in Sicilia : è il quarto in pochi giorni : Alessandra Benignetti Una ventina di Migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Piana Grande a Ribera in provincia di Agrigento. È il quarto sbarco fantasma in pochi giorni dopo quelli di Lampedusa e Crotone Hanno lasciato il peschereccio alla deriva con il motore ancora acceso e poi si sono tuffati nell’acqua cristallina della spiaggia di Piana Grande a Ribera, in provincia di Agrigento per raggiungere la terraferma. Così all’alba di ...

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 15 su un barchino : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati 15 Migranti, tra cui alcuni eritrei. Poco prima delle due di notte i Migranti, a bordo di una barchetta in legno, sono stati trainati in porto da un mezzo della Guardia costiera. Poche ore prima erano

Migranti - sbarco a Pozzallo : presi due scafisti/ I racconti 'eravamo certi di morire' : Pozzallo, sbarco di 62 Migranti avvenuto nella giornata di ieri: le autorità hanno individuato i due presunti scafisti di 16 e 21 anni

Sbarco di Migranti a Pozzallo - presi i due scafisti : Mauro Indelicato Niente cibo ai migranti e trattamento da veri carcerieri: colpisce la giovane età dei due scafisti arrestati dai poliziotti a Ragusa, uno di loro è anche minorenne Niente mangiare durante le 60 ore di viaggio, solo un po’ di pane e formaggio prima della partenza da una spiaggia della cittadina libica di Garabulli: sono questi i racconti emersi dai migranti sbarcati venerdì a Pozzallo, dopo essere stati soccorsi dal ...

Migranti : sbarco a Pozzallo - arrestati de scafisti : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - La Polizia Giudiziaria a seguito dello sbarco di ieri a Pozzallo (Ragusa) ha raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di 2 scafisti senegalesi, di 16 e 21 anni. Secondo i testimoni sono loro che hanno condotto l’imbarcazione partita dalle coste libiche. "Il delitt

Primo sbarco Migranti del 2019 a Pozzallo : fermati 2 scafisti VIDEO : La Polizia di Stato di Ragusa sottopone a fermo due scafisti senegalesi, uno è minore, per lo sbarco di migranti avvenuto a Pozzallo. È il Primo 2019

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa : Erano su una piccola imbarcazione al largo dell'isola, raggiunti da una motovedetta della Finanza sono stati portati a terra

Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - arrivati in 19 : Palermo, 3 giu. (AdnKronos) - nuovo sbarco sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati 19 Migranti soccorsi a Ponente dalla Guardia di Finanza. Lo sbarco è ancora in corso. All'alba di oggi sono arrivati altri 5 Migranti, tutti uomini.