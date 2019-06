Lo sguardo da cucciolo dei cani è frutto della convivenza con l' uomo

Come è evoluto lo sguardo da cucciolo che ci fa amare i cani : (foto: K.C. Alfred via Getty Images) Perché i cani (ma anche i gatti) suscitano la nostra simpatia e la nostra tenerezza? A rispondere è anche la natura, che ha reso gli occhi – e dunque l’espressione – di questi animali via via, nei secoli, sempre più dolci e amorevoli, veri catalizzatori della nostra attenzione. Questo risultato è frutto di uno studio, coordinato dall’Università di Portsmouth che mostra Come l’anatomia ...